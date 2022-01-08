В торговом представительстве США заявили о поддержке Литвы в конфликте с Китаем

Торговый представитель США Кэтрин Тай заявила о готовности США сотрудничать с ЕС для поддержки Литвы в конфликте с Китаем.

«Торговый представитель США Кэтрин Тай выразила решительную поддержку Соединёнными Штатами Евросоюза и Литвы перед лицом экономического принуждения со стороны Китайской Народной Республики. Посол Тай подчеркнула важность работы с Европейским Союзом и государствами-членами в различных форматах, включая Совет США—ЕС по торговле и технологиям, для противодействия практике дипломатического и экономического принуждения», — говорится в пресс-релизе по итогам беседы Тай с исполнительным вице-президентом Еврокомиссии Валдисом Домбровскисом.

Ранее китайское правительство решило понизить дипломатические отношения с Литвой до уровня поверенного в делах из-за открытия представительства Тайваня в Литве.

В свою очередь, президент Литвы Гитанас Науседа высказался об открытии представительства Тайваня в стране. Он назвал ошибкой открытие в Вильнюсе официального представительства Тайваня, а не его столицы Тайбэя.