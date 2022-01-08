В торговом представительстве США заявили о поддержке Литвы в конфликте с Китаем

Короткая ссылка
Торговый представитель США Кэтрин Тай заявила о готовности США сотрудничать с ЕС для поддержки Литвы в конфликте с Китаем.
В торговом представительстве США заявили о поддержке Литвы в конфликте с Китаем
  • AFP
  • © Aris Oikonomou

«Торговый представитель США Кэтрин Тай выразила решительную поддержку Соединёнными Штатами Евросоюза и Литвы перед лицом экономического принуждения со стороны Китайской Народной Республики. Посол Тай подчеркнула важность работы с Европейским Союзом и государствами-членами в различных форматах, включая Совет США—ЕС по торговле и технологиям, для противодействия практике дипломатического и экономического принуждения», — говорится в пресс-релизе по итогам беседы Тай с исполнительным вице-президентом Еврокомиссии Валдисом Домбровскисом.

Ранее китайское правительство решило понизить дипломатические отношения с Литвой до уровня поверенного в делах из-за открытия представительства Тайваня в Литве.

В свою очередь, президент Литвы Гитанас Науседа высказался об открытии представительства Тайваня в стране. Он назвал ошибкой открытие в Вильнюсе официального представительства Тайваня, а не его столицы Тайбэя.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить