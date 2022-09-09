«Механизм иностранного финансирования»: с начала СВО на Украине команда Навального получила $840 тыс. в криптовалюте

Как выяснил RT, с первого дня проведения специальной военной операции на Украине на основной биткоин-кошелёк команды Алексея Навального, оформленный на его соратника Леонида Волкова*, значительно увеличились поступления от анонимных жертвователей. Всего за время СВО на счёт перечислили 30,24 биткоина, что эквивалентно $840 тыс. — больше, чем за весь 2021 год. Таким образом через зарубежный канал проектов ФБК** легализуется иностранный капитал, имеющий мало общего с пожертвованиями частных лиц, полагают эксперты.

Основной кошелёк, используемый командой Навального для сбора пожертвований, был зарегистрирован ещё в 2016 году главой штабов Навального*** Леонидом Волковым и с тех пор активно продвигается на всех социальных и медиаплощадках ФБК. Данный биткоин-кошелёк использовался для сбора средств якобы на «президентскую» кампанию Навального в 2018 году, но потом, по сути, стал основным каналом сбора анонимных донатов сторонников.

Как следует из данных блокчейн-анализатора Blockchair, с 24 февраля по 7 сентября (последняя дата, когда осуществлялись транзакции по счёту), на этот кошелёк поступило 30,244 BTC, что соответствует $840,884 тыс. по нынешнему валютному курсу. В этот же период со счёта было выведено чуть больше биткоинов — на $848 тыс., что обусловлено наличием остаточных средств в размере 0,24 BTC (чуть больше $9 тыс.) на 24 февраля, а также комиссионными затратами при переводах средств на сторонние кошельки.

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Синхронизация активности

Если анализировать всю совокупность транзакций с 24 февраля по 7 сентября, то можно отметить внешне солидный объём переводов. Всего по счёту было совершено 825 транзакций, из которых 782 — переводы средств от жертвователей, а 43 — транзакции по выводу средств с криптокошелька.

Таким образом, через полгода с начала СВО на Украине среднее количество переводов на биткоин-кошелёк Леонида Волкова составляет порядка 130 в месяц.

Анализируя транзакции по криптокошельку Волкова, нельзя не обратить внимание на довольно крупные «накопительные» всплески вывода средств. Так, 3 марта со счёта было выведено около 0,668 BTC, или порядка $29 тыс. Причём предварительно по счёту прошло 60 транзакций с переводами средств от жертвователей.

Этому предшествовала активная накачка на всех площадках команды Навального с призывами выходить на «антивоенные» митинги. А сразу после вывода криптовалюты, 4 марта, на сайте Навального опубликовали призыв выходить на несанкционированные акции протеста 6 марта.

Возросшие потребности

Дальше объём выводимых средств нарастал как снежный ком. Так, 15 марта с кошелька Волкова вывели эквивалент $41 тыс. (после 98 транзакций жертвователей). Вслед за этим, 7 апреля, со счёта сняли почти $120 тыс., а уже 12 апреля на канале Навального вышло «расследование» про Валерия Гергиева, вся «вина» которого заключалась в поддержке жителей Донбасса.

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Далее, 24 апреля, было выведено более 156 тыс. в долларовом эквиваленте. И после этого графики вывода денег стабилизировались и колебались в коридоре от $20 тыс. до $30 тыс. за транзакцию. При этом интервал «донатов» также сократился — в среднем суммы для вывода набирались за 40—50 переводов. Время вывода средств также стабилизировалось, и стала видна тенденция обналичивания в начале и конце месяца. К 7 сентября на кошельке было аккумулировано более 30 BTC, которые в итоге и были полностью выведены.

Как отмечал в своём расследовании RT, за весь 2021 год на биткоин-кошельки ФБК** было суммарно перечислено 13,4 BTC. Таким образом, только за последние полгода — с конца февраля по начало сентября 2022 года — сумма пожертвований превысила прошлогоднюю более чем в два раза.

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Под личиной сторонников

Кратный рост поступлений на основной биткоин-кошелёк команды Навального связан с полным переходом на иностранное финансирование, пояснил в разговоре с RT юрист Илья Ремесло.

«Через механизм анонимных донатов осуществляется иностранное финансирование навальнистов. Очевидно, что это никакие не деньги жертвователей, — говорит юрист. — В пользу этого также говорит резкий рост поступлений именно после 24 февраля. Сильно сомневаюсь, что вдруг все их сторонники сначала резко разучились донатить через стандартные механизмы, а потом вдруг резко научились пользоваться криптовалютами. Это все другие люди, потому что так быстро всё невозможно было бы перенастроить».

Эксперт также указал на несоответствие заявленной многомиллионной аудитории медиаплатформ команды Навального и объёма пожертвований на смежные криптокошельки. В качестве примера он привёл Любовь Соболь****, у которой под 200 тыс. подписчиков на YouTube и больше 400 тыс. — в Twitter.

«А пожертвовали за пять месяцев на её биткоин-кошелёк около $600. То есть либо эти люди как сторонники не существуют, либо они вовсе не сторонники, а какая-то левая аудитория, а «донаты» на самом деле фальшивые, — пояснил юрист. — Это свидетельствует о том, что на самом деле они нам рассказывают сказки про поддержку. Представители команды Навального сидят на другом, неафишируемом финансировании».

* Включён в реестр физлиц, выполняющих функции иностранного агента, по решению Минюста России от 22.04.2022.

** Организация признана экстремистской, её деятельность запрещена на территории России по решению Мосгорсуда от 09.06.2021.

*** Общественное движение «Штабы Навального» — организация признана экстремистской, её деятельность запрещена на территории России по решению Мосгорсуда от 09.06.2021.

**** Включена в реестр физлиц, выполняющих функции иностранного агента, по решению Минюста России от 22.07.2022.