Увольнение Гергиева и бойкот киноиндустрии: как события на Украине отразились на российской культурной сфере

Мюнхенский филармонический оркестр снял российского музыканта Валерия Гергиева с должности главного дирижёра. От сотрудничества с ним, а также с оперной певицей Анной Нетребко отказалась и Баварская государственная опера. В то же время европейские фестивали отзывают приглашения российским кинематографистам и не включают их фильмы в программы, а международные медиагруппы останавливают трансляции российских телеканалов. Об этих и других ограничениях в отношении российских деятелей культуры на фоне спецоперации на Украине — в материале RT.

Российского музыканта Валерия Гергиева сняли с должности главного дирижёра Мюнхенского филармонического оркестра, которую он занимал с 2015 года. Решение принял обер-бургомистр города Дитер Райтер: Гергиев так и не дал комментариев по поводу событий на Украине. Ранее Райтер заявлял, что лишит дирижёра занимаемой должности, если тот к понедельнику, 28 февраля, публично не осудит действия российского правительства.

«Мюнхен расстаётся с Валерием Гергиевым. С этого момента больше не будет концертов МФО под его руководством», — говорится в заявлении Райтера.

Карнеги-холл, в свою очередь, принял решение отменить два запланированных на май выступления Мариинского театра, которые должны были пройти под руководством Гергиева. Кроме того, Венский филармонический оркестр отказался от участия дирижёра в предстоящем туре по США, а руководство Роттердамского филармонического оркестра пригрозило отменой фестиваля Гергиева в сентябре, если дирижёр не прекратит поддерживать Владимира Путина.

Баварская государственная опера отказалась от сотрудничества с Валерием Гергиевым, а также с оперной певицей Анной Нетребко в свете «недостаточного дистанцирования» музыкантов.

В то же время некоторые зарубежные музыканты отменили выступления в России в 2022 году. Так, в Москве не состоятся концерты групп Franz Ferdinand, Imagine Dragons и Green Day, а также певца Луи Томлинсона. The Killers и Игги Поп не приедут на фестиваль Park Live.

«Мы понимаем, что сейчас не до стадионных рок-концертов и есть вещи гораздо важнее. Но мы также знаем, что рок-н-ролл вечен, и мы уверены, что в будущем нам всё же представится возможность вернуться. Берегите себя», — цитирует Variety Green Day.

The Killers

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Ограничения коснулись и представителей российской киноиндустрии. Организаторы Международного кинофестиваля в Стокгольме, который запланирован на ноябрь, заявили, что не будут показывать фильмы, получившие российскую господдержку.

«Это решение прискорбно, но такой сигнал в это время необходим», — говорит программный координатор фестиваля Беатрис Карлсон. По данным Deadline, решение останется в силе до окончания военной операции на Украине. В этом году фестиваль готовит программу кинопоказов, встреч с режиссёрами и семинаров, связанных с украинским кино.

Кроме того, государственную компанию «Роскино», занимающуюся продвижением российской кино- и сериальной продукции на международных рынках, отстранили от участия в фестивале сериалов Series Mania во Франции. Как пишет Variety, Министерство культуры страны наложило вето на присутствие «Роскино» на мероприятии в ответ на события на Украине.

Комментируя сложившуюся ситуацию в беседе с порталом «Бюллетень кинопрокатчика», в компании отметили, что в настоящее время совместно с представителями киноиндустрии и Министерством культуры России рассматривают «различные варианты переформатирования международной деятельности и присутствия российской индустрии на зарубежных рынках».

Европейская киноакадемия заявила, что не будет рассматривать российские фильмы в качестве номинантов на премию European Film Awards в этом году. Представители организации подчеркнули, что полностью поддерживают призыв Украинской киноакадемии бойкотировать российское кино.

На телевизионном рынке MIPTV, который ежегодно проходит в Канне, представителей от России также не будет.

В Греции в Афинском концерт-холле «Мегарон» по решению министра культуры и спорта Лины Мендони была отменена трансляция балета Чайковского «Лебединое озеро» из Большого театра в Москве. Также министерство приостанавливает реализацию, сотрудничество, планирование или обсуждение мероприятий с российскими культурными организациями.

Также по теме «Абсолютно безболезненная история»: Россию отстранили от участия в Евровидении-2022 Организаторы Евровидения заявили, что Россия не сможет принять участие в песенном конкурсе в 2022 году. По мнению руководства...

В конце февраля более 20 международных медиагрупп из Польши, Австралии, Германии, Канады и других стран приняли решение отказаться от трансляций ряда российских телеканалов. Среди них — RT, Первый канал, НТВ и «Россия». В некоторых случаях вместо российских телепередач в сетку встанут новости, подготовленные четырьмя украинскими телекомпаниями.

На прошлой неделе стало известно, что российские артисты не смогут принять участие в песенном конкурсе «Евровидение» в 2022 году. Об этом сообщили в Европейском вещательном союзе после того, как из-за событий на Украине отстранения России от мероприятия потребовали вещатели из Финляндии и Швеции.

«В этом решении нашла отражение обеспокоенность тем, что в свете беспрецедентного кризиса на Украине включение России в список участников конкурса этого года подорвёт репутацию мероприятия», — объяснили в организации. В заявлении также говорится, что «ЕВС — это стоящая вне политики членская организация вещателей, приверженная защите ценностей публичной службы».