В новом статусе: вся недвижимость Чичваркина оказалась в залоге у банков

Основатель «Евросети» Евгений Чичваркин отписал своё поместье в Суррее стоимостью £15 млн бывшей жене, а она заложила его в банк. Таким образом, согласно данным реестра недвижимости Великобритании, все известные RT дома экс-супругов стали обеспечением по банковским ссудам. Помимо дома в графстве Суррей, это квартира в Челси и здание ресторана Hide. Такое положение дел может указывать на финансовые проблемы, с которыми столкнулся Чичваркин на фоне снижения рентабельности своего винно-ресторанного бизнеса, говорят знакомые бывшей четы. Если это действительно так, статус иноагента может стать для Чичваркина спасительной соломинкой: с ним он может укрепить свои позиции перед официальным Лондоном в качестве «борца с режимом», отмечают эксперты.

«Мы оказались с моей бывшей женой в загородном доме и прежде никогда так много не общались, как в тот момент, как я остался без работы», — рассказывал в 2020 году Чичваркин о причинах своего развода подруге и светскому хроникёру Нике Белоцерковской.

Как подсчитывал RT, после бегства в Лондон у него оставалось £95 млн — половина стоимости «Евросети», которую Чичваркин разделил с другом и партнёром по бизнесу Тимуром Артемьевым. Затем эту сумму ополовинил развод с Антониной Чичваркиной.

«При продаже «Евросети» 75% компании обесценила родина, далее мы поделились с моим другом и партнёром Тимуром 50/50, потом, во время развода, поделились 50/50 с моей бывшей женой», — писал Чичваркин в своей колонке в Forbes.

«Антонина держала его в ежовых рукавицах, насколько я знаю, и не давала воздуха», — вспоминает предприниматель Сергей Капчук, который до 2018 года жил в Лондоне и по рабочим обстоятельствам контактировал с Чичваркиным (ранее RT уже рассказывал историю Капчука, бывшего владельца металлургического бизнеса, который бежал в Британию от уралмашевской ОПГ).

«Развод у меня занял с 2013 по 2017 год. Четыре года в судах, половина всех денег, — сетовал Чичваркин. — Испорченные отношения и потерянные годы с детьми».

Однако в беседе с Белоцерковской опальный предприниматель ничего не говорит про поместье в Суррее, которое сейчас Forbes оценивает в £15 млн.

Между тем, согласно выписке из реестра недвижимости Великобритании, которая оказалась в распоряжении RT, собственницей поместья Barbins Grange возле городка Годалминг в сентябре 2016 года стала Антонина Чичваркина. Поместье было куплено Чичваркиным в 2009 году у британской телезвезды Антеи Тёрнер за £9,7 млн.

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Оно представляет собой трёхэтажный, не считая полуподвального этажа, особняк с П-образным хозяйственным строением и гаражом. Перед домом — бассейн, а к первому этажу пристроена стеклянная веранда с террасой на крыше. Территория занимает 102 акра, что сравнимо с общей площадью 688 дачных участков по шесть соток.

В залог успеха

Через год после вступления в право собственности, в ноябре 2017 года, Антонина Чичваркина заложила поместье швейцарскому банку UBS AG. Отдать дом в залог она могла по финансовым причинам.

«Своего бизнеса у Антонины нет, и я не слышал, чтобы у неё был постоянный источник дохода», — говорит RT Капчук.

Слова Капчука подтверждаются реестром юрлиц Великобритании: у Антонины Чичваркиной нет ни одного юридически оформленного бизнеса в стране. По адресу поместья зарегистрирована только фирма их общего сына. 23-летний Ярослав Чичваркин открыл в прошлом году IT-стартап для знакомств, сообщал RT.

В 2017 году, выяснил RT, и сам Чичваркин заложил свои апартаменты стоимостью £6,5 млн в центре Лондона — в округе Челси, на улице Little Boltons. Сейчас это его основной адрес, где он обосновался со своей гражданской супругой Татьяной Фокиной. Залогодержателем является лондонский банк Metro.

Годом позднее, в 2018-м, в обеспечение под некую ссуду банку Metro пошло и здание ресторана Hide. В последнем годовом отчёте указано, что общие долги управляющей рестораном компании 85 Piccadilly Limited выросли с £26 млн в 2019 году до £27 в 2020-м. В структуре займов компании был и кредит в банке. Одновременно обороты ресторанного и магазинного бизнеса Чичваркина упали с £12,4 млн до £8,4 млн из-за пандемии коронавируса.

Таким образом, с 2017 по 2018 год в залогах у банков оказалась вся известная RT недвижимость Чичваркиных.

Как писал RT ранее, в том же банке, что и Barbins Grange, заложено поместье основателя НК «ЮКОС» Михаила Ходорковского стоимостью £6 млн. Но если у Ходорковского, повсюду прикрывающего свои активы офшорами, залог может быть инструментом маскировки собственности, то в случае семьи Чичваркиных это, скорее, способ поправить материальное положение. Об этом говорят цифры отчётов и сам Чичваркин, также это подтверждает Капчук.

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Деньги у Чичваркина на исходе — в этом сам предприниматель признавался в одном из интервью. После развода у него осталось £39 млн, подсчитал RT. Нашу оценку состояния Чичваркина подтверждает и Сергей Капчук — по его оценкам, у Чичваркина на момент развода оставалось около £42 млн. Из них £31,2 млн Чичваркин выдал в качестве беспроцентных ссуд своему ресторану и винному магазину.

К 2020 году, по подсчётам RT, у него на счетах оставалось £7,9 млн — остальное вложено в товар и пущено на раскрутку ресторанного бизнеса. Сам бизнес, как рассказывал RT, тоже испытывает трудности — обязательства превышали активы, и аудиторы выражали сомнение в способности компании продолжать деятельность. А эпидемия коронавируса нанесла дополнительный удар по ресторану Hide и винному магазину Hedonism в 2020—2021 годах, согласно годовым отчётам.

«Раз бизнес не пошёл у него на Западе, думаю, средства у него заканчиваются», — говорит председатель Национального антикоррупционного комитета Кирилл Кабанов.

Адвокат Анатолий Вербицкий, специалист по делам о банкротстве, говорит, что порой экспаты, ведущие бизнес в Британии, оказываются в менее выгодном положении по сравнению с коренными жителями.

По словам Вербицкого, Чичваркин «мог стать заложником обстоятельств и британских реалий». Юрист привёл аналогию с Борисом Березовским, финансовый крах которого в Великобритании, по одной из распространённых версий, привёл к депрессии и смерти опального олигарха в 2013 году.

«Сейчас Чичваркин, скорее, тратит сбережения, чем зарабатывает», — резюмирует Капчук.

Иноагент как подарок

3 июня 2022 года Минюст РФ внёс Евгения Чичваркина в реестр иностранных агентов.

По мнению Капчука, к моменту приезда в Лондон основатель «Евросети» был максимально далёк от политики. И оппозиционером он стал не по убеждениям, а по необходимости — чтобы выстроить нужный образ перед британскими властями, ради того чтобы остаться в Лондоне.

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«Впервые мы с Чичваркиным увиделись в 2010 году. Долго говорили, гуляли по Гайд-парку часа четыре, — вспоминает Капчук. — И я рассказывал ему про политику, а он мне — про бизнес. В какой-то момент он показал мне на магазин напротив: «Ты дай мне вот этот магазин в аренду, я на нём £300 тыс. в год буду делать. А в политике я вообще ничего не понимаю».

Поэтому, продолжает Капчук, он очень удивился, когда вскоре узнал, что Чичваркин сблизился с российской оппозицией.

«Когда проявилась его оппозиционная активность, для меня это было странно. А потом всё встало на свои места. Оказывается, он проиграл все суды по легализации в Лондоне, ему было отказано в визе инвестора, — объясняет собеседник. — И он вынужден был пойти по пути получения политического убежища».

Словам Капчука про суды нашлось подтверждение в официальной базе судебных дел Великобритании BAILI. По запросу Evgeny Chichvarkin RT обнаружил судебные акты от 2010—2011 годов, в которых Евгений и Антонина Чичваркины оспаривают отказ в предоставлении им визы инвестора и визы политического беженца.

Да и сам Чичваркин в интервью Белоцерковской поделился, как переживал из-за нависшей над ним перспективы экстрадиции.

Политэмигрантство осталось для него единственным способом легально закрепиться в Лондоне, уверен Капчук, который сам имел неприятный опыт общения с MI6 и представителями британского Министерства обороны. Шантажируя экстрадицией, офицеры требовали от Капчука публичной критики российской власти после того, как в 2018 году при странных обстоятельствах в Лондоне скончался соратник Бориса Березовского в прошлом топ-менеджер «Аэрофлота» Николай Глушков.

«Для статуса политического беженца нужен сильный оппозиционный кейс, — продолжает Капчук. — Нужда в визе загнала Чичваркина в ряды оппозиционеров, и он начал публично выступать против российской власти».

И именно в 2012 году — после первой серии проигранных исков — в Forbes публикуется «Лондонский манифест Евгения Чичваркина», первая декларация оппозиционных взглядов эмигрировавшего предпринимателя. «Я это делаю для проявления гражданской позиции, а также в поддержку нашего винного фонда», — искренне пишет Чичваркин в начале статьи. То есть фактически открытым текстом: ему нужно проявить «гражданскую позицию», чтобы остаться в Лондоне и сохранить винный бизнес. До этого все его выступления в Forbes были из разряда «советы начинающим предпринимателям», «пять ошибок в бизнесе».

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При этом какой-то особо ощутимой поддержки российским оппозиционерам Чичваркин не оказывал — за три года перевёл 2,2 млн рублей, что меньше одного процента от общей суммы донатов. А в 2020 году и вовсе ликвидировал свой лондонский антикоррупционный фонд, который в 2019-м открывал с большой помпой как «британский филиал ФБК*».

«Как иностранный агент он ноль, никакого влияния не имел ни внутри Лондона, ни за его пределами, — говорит Капчук. — Его, можно сказать, статусом иноагента наградили, причём незаслуженно».

Минюст невольно оказал Чичваркину большую услугу, полагает Капчук.

«Раз в пять лет можно подавать прошение о пересмотре решения по получению эмигрантской визы, — поясняет Капчук. — Так что статус иноагента для Чичваркина — подарок. Он сейчас его будет всем показывать, чтобы доказать свою роль в российской политике».



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