Сын Чичваркина получил подданство Великобритании
Согласно данным бизнес-реестра, компания Easylife Software была основана 4 ноября 2021 года и занимается разработкой программного обеспечения. Её единственным учредителем и директором значится 23-летний Ярослав Чичваркин.
Как следует из документов, Чичваркин имеет гражданство Великобритании. При этом, согласно данным того же реестра, ещё в сентябре прошлого года у него было российское гражданство.
Тогда Чичваркин-младший получил пост директора в компании по производству моноколёс Uniwheel Limited, принадлежащей другу его отца Тимуру Артемьеву.
В мае этого года, как стало известно RT, Ярослав Чичваркин покинул пост директора этой компании.