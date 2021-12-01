Сын Чичваркина получил подданство Великобритании

Сын бывшего совладельца «Евросети» Евгения Чичваркина Ярослав получил британское гражданство. Это следует из опубликованных в бизнес-реестре Великобритании The Companies House учредительных документов компании Easylife Software, основанной Чичваркиным-младшим.

Согласно данным бизнес-реестра, компания Easylife Software была основана 4 ноября 2021 года и занимается разработкой программного обеспечения. Её единственным учредителем и директором значится 23-летний Ярослав Чичваркин.

Как следует из документов, Чичваркин имеет гражданство Великобритании. При этом, согласно данным того же реестра, ещё в сентябре прошлого года у него было российское гражданство.

Тогда Чичваркин-младший получил пост директора в компании по производству моноколёс Uniwheel Limited, принадлежащей другу его отца Тимуру Артемьеву.

В мае этого года, как стало известно RT, Ярослав Чичваркин покинул пост директора этой компании.