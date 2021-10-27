Сын Чичваркина ушёл с поста директора компании друга отца по производству моноколёс

Сын бывшего совладельца «Евросети» Евгения Чичваркина Ярослав покинул пост директора компании Uniwheel Limited по производству моноколёс, это стало известно RT из реестра юрлиц Великобритании.

Как стало известно RT, 23-летний Ярослав Чичваркин покинул пост директора Uniwheel Limited ещё в мае этого года. Таким образом, он руководил компанией всего полгода.

Владелец компании Тимур Артемьев, бывший партнёр Чичваркина-старшего по «Евросети», называл своё моноколесо «транспортом будущего», «айфоном среди моноколёс», но вместо этого компания увеличивала долги.

В 2019 году краткосрочные долги организации со сроком погашения до 12 месяцев составили £1,8 млн. Согласно последним опубликованным в открытом доступе данным, к марту 2020-го, за полгода до прихода Ярослава Чичваркина на пост директора, компания увеличила краткосрочную долговую нагрузку до £1,9 млн.

После ухода Ярослава Чичваркина из компании, согласно данным реестра, его должность занял 45-летний британец Инам Бхатти. До этого он больше полугода работал секретарём Uniwheel Limited.

Ранее RT писал, что в сентябре 2020 года Чичваркин-младший получил должность директора в компании Тимура Артемьева — друга детства Чичваркина и его партнёра по «Евросети». Тимур Артемьев основал Uniwheel Limited в июне 2015 года. Создание компании обошлось бизнесмену в €8 млн.