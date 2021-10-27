Сын Чичваркина ушёл с поста директора компании друга отца по производству моноколёс

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RT
Сын бывшего совладельца «Евросети» Евгения Чичваркина Ярослав покинул пост директора компании Uniwheel Limited по производству моноколёс, это стало известно RT из реестра юрлиц Великобритании.
Сын Чичваркина ушёл с поста директора компании друга отца по производству моноколёс
  • Евгений Чичваркин
  • РИА Новости
  • © Екатерина Чеснокова

Как стало известно RT, 23-летний Ярослав Чичваркин покинул пост директора Uniwheel Limited ещё в мае этого года. Таким образом, он руководил компанией всего полгода. 

Владелец компании Тимур Артемьев, бывший партнёр Чичваркина-старшего по «Евросети», называл своё моноколесо «транспортом будущего», «айфоном среди моноколёс», но вместо этого компания увеличивала долги.

В 2019 году краткосрочные долги организации со сроком погашения до 12 месяцев составили £1,8 млн. Согласно последним опубликованным в открытом доступе данным, к марту 2020-го, за полгода до прихода Ярослава Чичваркина на пост директора, компания увеличила краткосрочную долговую нагрузку до £1,9 млн.

После ухода Ярослава Чичваркина из компании, согласно данным реестра, его должность занял 45-летний британец Инам Бхатти. До этого он больше полугода работал секретарём Uniwheel Limited.

Ранее RT писал, что в сентябре 2020 года Чичваркин-младший получил должность директора в компании Тимура Артемьева — друга детства Чичваркина и его партнёра по «Евросети». Тимур Артемьев основал Uniwheel Limited в июне 2015 года. Создание компании обошлось бизнесмену в €8 млн. 

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