«Эффективная работа с общественностью»: у Лондона запросили 8,7 млн рублей на помощь российским НКО-иноагентам

В министерство иностранных дел и международного развития Великобритании поступил запрос на грант в размере 8,7 млн рублей от российской организации «Первая лаборатория НКО» (1st NGO Lab), следует из документов, с которыми ознакомился RT. На эти деньги собираются обучать небольшие НКО в регионах РФ и оказывать им правовую помощь, в том числе помогать в вопросах обхода законодательства об иноагентах. Кандидат на грант прямо сообщает, что пользуется специальными схемами, чтобы скрыть от российских властей источники своего финансирования.

Анонимный сайт Underside опубликовал документы Министерства иностранных дел Великобритании, о которых пойдёт речь ниже, в декабре 2021 года. Они содержали список заявок на гранты от российских и зарубежных НКО на проекты, связанные с Россией.

Региональное вооружение

Как следует из документов, 8,7 млн рублей запросили под проект ARMED (дословный перевод — «Вооружён»). Он направлен на «повышение устойчивости» некрупных региональных НКО через образование, менеджмент и развитие молодых лидеров.

Придумали этот проект в «Первой лаборатории НКО» — организации, которая публично позиционирует себя как общественная, но на самом деле является коммерческой, так как зарегистрирована в форме общества с ограниченной ответственностью. При этом раньше компания называлась Human Rights Resource Center («Ресурсный центр по правам человека», HRRC).

Для «укрепления правового и институционального потенциала» организаций гражданского общества предполагается обучать региональных общественников, оказывать им правовую поддержку, в том числе защищать в судах. Проект обещает предоставить российскому гражданскому обществу «инновационные образовательные инструменты».

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«Инновационные инструменты» обучения представляют собой шесть онлайн-курсов длительностью по четыре недели.

«Лаборатория НКО» обещает выбрать до 20 небольших общественных организаций, которым будет оказывать юридическую помощь на постоянной основе. Консультировать будут в том числе онлайн — через мобильное приложение для Android.

Кроме того, 1 млн рублей из британского гранта «Лаборатория» раздаст пяти общественным организациям. Каждая получит по 250 тыс. рублей на реализацию местных инициатив, ориентированных на права человека.

«Мы поможем улучшить способность организаций гражданского общества проводить эффективную работу с общественностью, расширить базу поддержки и повысить их конкурентные преимущества в получении финансовых средств», — уверены авторы заявки.

Литовский зонтик

«Первой лабораторией НКО» владеет преподаватель социологии, юрист из Санкт-Петербурга Александр Казанков. Единственный руководитель «Лаборатории» — женщина с такой же фамилией, Любовь Казанкова.

Заявка была подана ещё в 2020 году, срок реализации проекта установлен до 1 марта 2022 года, как следует из документов. Из заявки непонятно, получила «Лаборатория» деньги от британского правительства или нет. Однако ряд обстоятельств указывает на то, что деньги были получены, а работа на них успешно проведена.

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Так, команда в 2020 году объявила о старте курса «Формула НКО: повышение устойчивости за счёт правовой грамотности, управления и развития». Наименование и длительность курса полностью совпадают с проектом из заявки британскому МИД.

Одним из ключевых направлений работы «Лаборатории» остаётся помощь другим общественникам в решении вопросов, связанных со статусом иноагента. В своём Facebook организация отчитывается, как помогла фонду «Генезис» из Ингушетии избежать штрафа за позднюю сдачу отчётности в качестве иностранного агента. В соцсетях они напоминают подписчикам, когда подходят сроки сдачи «иноагентской» отчётности, дают советы, как её оформлять.

«Первая лаборатория НКО» уделяет много внимания тому, чтобы её не признали иностранным агентом. Для этого она перевела свою головную организацию в Литву и открыла юрлицо в России, на которое планирует получать иностранные деньги.

«С тех пор как в 2012 году российские власти начали наступление на гражданское общество, «Первая лаборатория НКО» перестроила свою операционную инфраструктуру, чтобы обеспечить минимальный риск преследования сотрудников, партнёрских организаций и бенефициаров, — указано в документах. — С этой целью HRRC (старое название 1st NGO Lab. — RT) перевёл свою административную структуру в Литву для обеспечения безопасного получения иностранного финансирования».

В документах название литовской фирмы не указано, но RT нашёл её. Это некоммерческий Zmogaus Teisiu Apsaugos Istekliu Centras (Центр защиты прав человека), зарегистрированный в Вильнюсе в октябре 2014 года. По данным реестра юрлиц Литвы, им руководит Любовь Казанкова, а электронный адрес и телефон совпадают с контактами, указанными в заявке на британский грант.

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Из отчёта литовского фонда становится понятно, каким бюджетом располагает проект Казанковых. Согласно годовому отчёту, к концу 2020 года у фонда накопилось €209,3 тыс. наличных или их эквивалентов. Общий размер текущих активов литовского фонда составил €526,7 тыс., что равняется 43,2 млн рублей по курсу 2020 года.

Также, пишут авторы заявки, 1st NGO Lab создал «альтернативное коммерческое предприятие в России», на которое не распространяется действие закона об иностранных агентах, «в качестве зонтичной структуры для обработки операций, связанных с деятельностью в стране».

Вероятно, используют так называемую организацию-донор: когда реципиент получает иностранные деньги не напрямую из-за рубежа, а от зарегистрированной в России организации или человека. Такие операции крайне сложно отследить, а у российских НКО нет обязанности отчитываться за них.

Это похоже на попытки избежать маркировки иностранного агента, считает юрист Илья Ремесло.

«Каждое НКО, которое получает иностранное финансирование и занимается политической деятельностью, должно встать на учёт в качестве иноагента, — рассказал юрист RT. — Если оно уклоняется от внесения в реестр Минюста, то получает штраф. Если нарушения носят злостный характер, то за этим последует наказание — вплоть до уголовной ответственности».

Ранее RT сообщал, что Форин Офис выделил 33 млн рублей на исследование ядерного развития России и €30 тыс. — на исследование истории ЛГБТ-движения в России.