Британский МИД выделил 33 млн рублей на исследование ядерного развития России

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RT
Министерство иностранных дел и международного развития Великобритании выделило более 33 млн рублей Европейской сети лидерства (ELN) на проект по отслеживанию ядерных рисков России, связанных с развитием новых ядерных технологий, следует из документов британского правительства, с которыми ознакомился RT.
Британский МИД выделил 33 млн рублей на исследование ядерного развития России
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Соответствующая информация была размещена на сайте Underside, который публикует документы британского посольства в России.

Цель проекта в документе сформулирована так: «Наведение мостов между Россией и Великобританией путём проведения двусторонней работы по изучению того, как новые технологии могут фундаментально нарушить, дестабилизировать и подорвать ядерное сдерживание и стабильность».

В период с 2020 по 2022 год Великобритания планировала создать инструменты, которые будут автоматически отслеживать возникающие риски от новых технологий на основе ядерного развития России, и найти через ELN выходы на «влиятельных россиян, имеющих связи с российскими правительственными структурами».

В свою очередь, базирующаяся в Лондоне ELN должна была обратиться за помощью к  партнёрам, среди которых Российский совет по международным делам, ПИР-Центр, МГИМО, Центр исследований проблем энергетики и безопасности.

По словам президента Центра стратегических коммуникаций Дмитрия Абзалова, Россия прогрессивна в вопросах атомных технологий. 

«Ядерная триада Великобритании испытывает целый ряд проблем, особенно морская составляющая. С учётом того, что в последнее время у России есть ряд уникальных технологических решений, Великобритания пытается разобраться в информационных решениях, которые реализуются у нас. Эта информация им интересна с точки зрения промышленного шпионажа», — пояснил Абзалов. 

Ранее начальник штаба обороны Соединённого Королевства Тони Радакин заявил, что Великобритания должна разработать гиперзвуковое оружие для конкуренции с растущей военной мощью России.

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