Британский МИД выделил €30 тысяч на исследование истории ЛГБТ-движения в России

Министерство иностранных дел и международного развития Великобритании выдало грант в размере €30 тыс. российскому НКО «Феникс плюс»* на проект «ЛГБТ в русскоязычных СМИ в 1990—2000-е годы», следует из документов британского правительства, с которыми ознакомился RT.

Соответствующая информация была размещена на сайте Underside, который публикует документы британского посольства в России.

Проект нацелен на исследование отношения к ЛГБТ-движению в России. Согласно требованиям к гранту, зарегистрированный в Орле «Феникс плюс»* в период с 2020 по 2022 год должен был проанализировать публикации в СМИ за последние 30 лет, сделать интервью с авторами публикаций о ЛГБТ и их героями, чтобы узнать, как изменились их жизни.

«Цель проекта — сбор информации и источников, просвещение и распространение толерантности по отношению к представителям ЛГБТ-сообщества», — говорится в заявке на грант.

В ноябре 2021 года «Феникс плюс» получил от Минюста России штраф в размере 300 тыс. рублей за то, что не подал документы на внесение в список иноагентов. Ещё через месяц юрлицо было ликвидировано по решению собственников. Несмотря на это, на информационном портале «Феникс плюс» продолжают выходить новые публикации.

Проект по истории создания ЛГБТ-движения в России должен закончиться в марте 2022 года.

По мнению политолога, доцента РАНХиГС Сергея Карнаухова, российское ЛГБТ-движение — одно из направлений, по которым сегодня ведётся работа структурами «мягкой силы» британского правительства.

«Если мы обратимся к сливам о финансировании российских НКО британским МИД, то увидим основные направления спонсирования антироссийских проектов. Это выращивание лидеров, поддержка категории лиц, которых они считают политическими узниками, и гендерная тематика, меньшинства и ущемление их прав», — пояснил политолог.

* АНО «Феникс плюс» включена в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента, по решению Министерства юстиции РФ от 21.12.2020