Общее дело: за что судят оставшихся в России соратников Навального

Новый процесс в отношении Алексея Навального*, по итогам которого суд признал основателя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК)** виновным в организации и финансировании экстремистского сообщества, не стал финальной точкой в большом деле против активной оппозиции. Ближайшее окружение Навального выехало за пределы страны, но в производстве российских судов находятся дела целого ряда региональных координаторов и рядовых членов ФБК. Вместе с общественником и участником судебного разбирательства Виталием Серукановым RT изучил судебное досье на фигурантов из регионов.

Основатель ФБК Алексей Навальный стал фигурантом уголовного дела об организации экстремистского сообщества и финансировании экстремизма в сентябре 2021 года. К моменту начала новых слушаний он уже отбывал срок по делам о мошенничестве (так называемое дело «Ив Роше»), об оскорблении судьи и оскорблении ветерана Игната Артеменко.

Помимо самого Навального, уголовные дела о создании и руководстве экстремистским сообществом, а также участии в его деятельности (ч. 1 и ч. 2 ст. 282.1 УК РФ) были возбуждены против его главных соратников — Леонида Волкова***, Ивана Жданова****, Любови Соболь*****, Георгия Албурова******, Руслана Шаведдинова*******, Вячеслава Гимади******** и ряда других.

Следственный комитет России тогда сообщал, что «не позднее 2014 года Навальный, являясь учредителем Фонда борьбы с коррупцией, с целью осуществления экстремистской деятельности… создал экстремистское сообщество и руководил им. В указанный период к преступной деятельности Навального присоединились Волков и Жданов». Тогда же следователи указали на масштаб распространения сети в регионах: Навальный и его окружение, по данным СК, создали 37 региональных отделений по всей России.

Башкирский кейс

Одним из наиболее резонансных уголовных дел, возбуждённых против региональных координаторов, стал процесс против руководителя Штаба Навального********* в Башкирии Лилии Чанышевой. Активистка стала фигурантом уголовного дела об организации экстремистского сообщества. Чанышева была арестована решением Кировского райсуда Уфы, а затем этапирована в одно из московских СИЗО в начале ноября 2021 года. Обвинения строились на фактах её работы в качестве руководителя башкирского штаба Навального и участия в организации и проведении массовых (в том числе несогласованных) акций, а также координации работы штаба во время избирательных кампаний.

По результатам судебного процесса, завершившегося 14 июня 2023 года, Лилия Чанышева была приговорена к 7,5 года лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима. Суд также присудил Чанышевой штраф в размере 400 тыс. рублей и на семь лет запретил заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов и организацией массовых мероприятий.

Лилия Чанышева

globallookpress.com

«Сектантское сообщество»

В беседе с RT один из свидетелей обвинения, общественник Виталий Серуканов, пояснил, что особый интерес зарубежного руководства к процессу Чанышевой связан в первую очередь с её ролью в финансировании региональной сети штабов.

«Чанышева для финансовой схемы Волкова была очень важна — она возглавляла фонд штаба**********, через который шли деньги на всю региональную сеть навальнистов. Она всегда считалась человеком Волкова, его региональным топом, он всегда её выдвигал. Но при этом в итоге её попросту использовали, убедили остаться в России, не вывезли, банально бросили. Однако параллельно, возможно через адвокатов, всячески убеждали её не давать показаний и не сотрудничать со следствием. В чистом виде сектантское сообщество», — заметил Серуканов.

Собеседник RT также обратил внимание на то, что в какой-то момент даже муж Чанышевой выступил с крайне резкой критикой руководства ФБК и особенно Волкова, обвинив их в том, что они подставили его супругу. Тем не менее, по наблюдениям Серуканова непосредственно с процесса, сама Чанышева ни в чём не раскаялась и продолжает придерживаться экстремистских взглядов.

«Сторонники Навального в том числе и во время процесса над Чанышевой угрожали, к примеру, судье, который вёл процесс. А потом и вовсе выпустили ролик про меня в YouТube, где в комментариях прямо призывали меня убивать», — говорит общественник.

Резонансным стало также региональное уголовное дело против Даниэля Холодного, бывшего технического директора YouТube-канала Любови Соболь. Как подчёркивает Серуканов, Холодный выступал в роли финансового хаба и координатора при распределении финансовых потоков в команде Навального — в частности при проведении выборов в Мосгордуму в 2019 году. И его дело в некотором смысле показательно, так как вскрывает использовавшуюся в дальнейшем структурами ФБК методологию финансирования региональной сети своих штабов.

Навальный (слева), отбывающий наказание в исправительной колонии № 2 города Покров Владимирской области, пожимает руку Даниэлю Холодному.

РИА Новости

© Михаил Воскресенский

«Спящий» координатор

Ещё одним осуждённым региональным координатором штаба Навального стал Вадим Останин, который руководил структурой по Алтайскому краю. Активист был задержан в конце 2021 года в рамках более широкой кампании правоохранительных органов по противодействию экстремистской деятельности структур ФБК в целом ряде регионов. Останину были предъявлены обвинения по уголовным делам о руководстве экстремистским сообществом и участии в работе некоммерческой организации, посягающей на права граждан. Следствие собрало внушительную доказательную базу, в том числе многочисленные видео- и фото-материалы, свидетельствующие о том, что Останин принимал активное участие в работе бийского и барнаульского штабов Навального, в том числе и после признания ФБК и «Штабов Навального» экстремистскими организациями и запрета их деятельности.

В разговоре с RT Виталий Серуканов подчеркнул, что кейс Вадима Останина интересен в контексте его деятельности как некоего усреднённого координатора Навального. На его примере видны стандартные методы вовлечения активистов в деструктивную деятельность.

«Останина можно охарактеризовать как пример такой «спящей» агентуры, которая притаилась где-то на периферии. Это классический потенциальный экстремист, который мог в любой момент включиться в полную силу — да, собственно, на суде и были представлены примеры его текущей экстремистской деятельности на территории Алтайского края», — пояснил собеседник RT.

Вадим Останин

© Соцсети

Томские интриги

Особняком стоит уголовное дело экс-координатора штаба Навального в Томске Ксении Фадеевой. Отчасти это объясняется тем, что Фадеева смогла выиграть в 2020 году выборы в Томскую городскую думу, став одним из немногих активистов, вошедших в состав городского заксобрания по итогам «умного голосования».

Фадеева, так же как и другие координаторы региональных штабов, стала фигурантом уголовного дела об организации и руководстве экстремистским сообществом в конце 2021 года, после официального признания ФБК и «Штабов Навального» экстремистскими организациями и их запрета.

После задержания суд запретил Фадеевой некоторые действия — в частности, пользоваться интернетом, а также посещать массовые мероприятия. 14 августа 2023 года Советский районный суд Томска начал рассмотрение уголовного дела Фадеевой по существу.

Ксения Фадеева

© Соцсети

Говоря о роли Фадеевой в структуре штабов Навального, Виталий Серуканов обращает внимание на её «модельность» и важность для федерального руководства в качестве примера успеха.

«С Фадеевой всегда носились, так как она смогла избраться в местную гордуму. Но это не помешало ей активно принимать участие в экстремистской политической деятельности. Хотя на самом суде, где я был в качестве свидетеля, она по большей части молчит и крайне подавлена. При этом она так же, как и Чанышева, осталась верным идеологическим адептом Навального и ни в чём не раскаялась. Но я думаю, что срок она получит меньше, чем Чанышева или Останин», — заключил Серуканов.

* Навальный Алексей Анатольевич — включён в реестр физлиц, причастных к терроризму и экстремизму.

** Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) включён в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента, по решению Министерства юстиции РФ от 09.10.2019. Организация признана экстремистской, её деятельность запрещена на территории России по решению Мосгорсуда от 09.06.2021.

*** Включён в реестр физлиц, выполняющих функции иностранного агента, по решению Минюста России от 22.04.2022.

**** Включён 14.01.2022 в перечень организаций и физических лиц Росфинмониторинга, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму.

***** Включена в реестр физлиц, выполняющих функции иностранного агента, по решению Минюста России от 22.07.2022.

****** Включён в реестр физлиц-иноагентов по решению Министерства юстиции РФ от 05.05.2023.

******* Внесён в реестр физлиц-иноагентов по решению Минюста от 22.07.2022.

******** Включён 25.01.2022 в перечень организаций и физических лиц Росфинмониторинга, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму.

********* Общественное движение «Штабы Навального» — организация признана экстремистской, её деятельность запрещена на территории России по решению Мосгорсуда от 09.06.2021.

********* Фонд защиты прав граждан «Штаб» включён в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента, по решению Министерства юстиции РФ от 23.07.2021.