Узнать больше

RT: Навальный врёт, что ему якобы не дают встречаться с родственниками

Короткая ссылка
По информации RT, Навальный и сторонники блогера врут своей аудитории, утверждая, что ему якобы не дают встречаться с родственниками и получать от них передачки.
RT: Навальный врёт, что ему якобы не дают встречаться с родственниками
  • РИА Новости

На кадрах, снятых 5 сентября, видно, как к оппозиционеру приехала мать Людмила.

Источник RT во ФСИН сообщил, что это её второй приезд за август и сентябрь этого года. В прошлый раз женщина приезжала к заключённому 11 августа, общалась с ним четыре часа и передала ему около 30 кг продуктов.

Ранее стало известно, что три спонсора запрещённого в России ФБК* были задержаны за финансирование экстремистской деятельности.

* Фонд борьбы с коррупцией включён в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента, по решению Министерства юстиции РФ от 09.10.2019. Организация признана экстремистской, её деятельность запрещена на территории России по решению Мосгорсуда от 09.06.2021.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить