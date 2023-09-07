RT: Навальный врёт, что ему якобы не дают встречаться с родственниками

По информации RT, Навальный и сторонники блогера врут своей аудитории, утверждая, что ему якобы не дают встречаться с родственниками и получать от них передачки.

На кадрах, снятых 5 сентября, видно, как к оппозиционеру приехала мать Людмила.

Источник RT во ФСИН сообщил, что это её второй приезд за август и сентябрь этого года. В прошлый раз женщина приезжала к заключённому 11 августа, общалась с ним четыре часа и передала ему около 30 кг продуктов.

Ранее стало известно, что три спонсора запрещённого в России ФБК* были задержаны за финансирование экстремистской деятельности.

* Фонд борьбы с коррупцией включён в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента, по решению Министерства юстиции РФ от 09.10.2019. Организация признана экстремистской, её деятельность запрещена на территории России по решению Мосгорсуда от 09.06.2021.