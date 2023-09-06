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RT: троих спонсоров ФБК задержали за финансирование экстремистской деятельности

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Трое спонсоров запрещённого в России ФБК* задержаны за финансирование экстремистской деятельности, рассказал RT источник в правоохранительных органах.

Как стало известно RT, обыски прошли у Глеба Калинычева в Нижнем Новгороде и Ильи Старцева в Москве.

В ходе осмотра у Старцева, в частности, были найдены американские водительские права и паспорт, а также грамота от движения «Голос»**.

В то же время в Красноярске был задержан ещё один спонсор экстремистской организации — Андрей Новокрещёных.

Решается вопрос об избрании им меры пресечения.

Собеседники RT в правоохранительных органах считают, что руководители ФБК иноагенты Мария Певчих*** и Леонид Волков****, скорее всего, не будут поддерживать задержанных и просто от них «откажутся».

Как рассказали источники, сейчас формируется доказательная база в отношении других спонсоров ФБК и участников его проектов, в том числе так называемых подпольных штабов Навального*****.

*Фонд борьбы с коррупцией включён в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента, по решению Министерства юстиции РФ от 09.10.2019. Организация признана экстремистской, её деятельность запрещена на территории России по решению Мосгорсуда от 09.06.2021.

** Включён в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента, по решению Министерства юстиции РФ от 18.08.2021.

*** Включена в реестр физлиц-иноагентов по решению Министерства юстиции РФ от 05.05.2023.

**** Включён в реестр физлиц, выполняющих функции иностранного агента, по решению Минюста РФ от 22.04.2022.

***** Общественное движение «Штабы Навального» — организация признана экстремистской, её деятельность запрещена на территории России по решению Мосгорсуда от 09.06.2021.

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