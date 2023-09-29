«Куда кураторы скажут»: новый клон ФБК в Европе лоббирует антироссийские санкции на деньги Ходорковского

У Фонда борьбы с коррупцией* появился новый клон в Евросоюзе для лоббирования антироссийских санкций — Anti-Corruption Foundation Europe (ACFE) в Вильнюсе. Как выяснил RT по базе юрлиц Литвы, в 2022 году через эту фирму прошло €2,24 млн. При этом перед Европарламентом компания отчиталась о бюджете €5 млн. Детальный анализ фактов указывает на то, что спонсирует клон Михаил Ходорковский**: филиалом ФБК в Европе и главным спонсором ACFE руководят те же люди, которые управляют другими его структурами. Как отмечают эксперты, никакого политического веса в публичном поле организация не имеет, но через неё легализуются решения, кулуарно принятые правительствами недружественных стран.

«Как ускорить введение санкций против пособников Путина», «Как обратиться к депутатам Европарламента», «Как добиться скорейшего введения санкций — инструкция для жителей США и Великобритании» — публикации с такими заголовками появляются на сайте сменившего символику и брендинг ФБК уже больше года. С начала СВО фонд перепрофилировался в цех по подготовке жалоб в высшие органы власти Евросоюза и США с целью введения санкций против России.

Изначально работа велась через открытый в 2021 году американский клон ФБК — Anti-Corruption Foundation, которым руководили бывшие управленцы ФБК, ближайшие соратники Алексея Навального***. Теперь оппозиционеры открыли в Европе филиал ФБК, который тратит эквивалент 362 млн рублей на лоббирование санкций в Европарламенте.

Фирменное клонирование

В июне 2021 года в Вильнюсе была зарегистрирована компания Future Russia Foundation (FRF). Она называлась так же, как и две других компании основателя НК «ЮКОС» и движения «Открытая Россия»**** Михаила Ходорковского. Ею руководила участвующая в других проектах олигарха гражданка Литвы Ирена Лапинскине.

Чем занимается эта организация, RT подробно рассказывал в одном из своих расследований. После начала СВО и закрытия главного европейского медиахаба Ходорковского — Open Press — именно FRF взяла на себя функции производства и распространения медиаконтента, преимущественно в формате видео.

За несколько месяцев 2022 года в Литву переехали 73 человека из прежних проектов МБХ. В России они опасались уголовного преследования после признания ряда проектов нежелательными организациями, а в Вильнюсе свободно продолжили критиковать цели и задачи СВО и публиковать материалы, дискредитирующие армию РФ, иногда раскрывая дислокацию российских соединений.

Но уже в феврале 2023 года организация была переименована в Anti-Corruption Foundation Europe (ACFE).

Затем ACFE зарегистрировалась в реестре прозрачности лоббистов Европарламента. Это база данных организаций, ассоциаций, групп и частных лиц, которые «осуществляют деятельность, направленную на влияние на политику ЕС» и процесс принятия решений, при этом действуют в интересах третьих сторон. Первым на это обратил внимание портал «Приговор».

Из опубликованных в реестре документов становится понятно, что структуры Ходорковского окончательно срослись со структурами ФБК. В отчёте Еврокомиссии ACFE указала, что аффилирована с основной компанией ФБК — массачусетским Anti-Corruption Foundation*****.

За контакты с официальными представителями ЕС от имени организации отвечает Александр Помазуев, указано в документах. Это юрист из команды Навального, представлявший интересы ФБК во всех громких гражданских и административных процессах в России.

Склонность к завышению

Основной целью литовского ACFE является эскалация санкций в отношении России и её политических деятелей. Об этом прямо говорится в проспекте раскрытия информации.

«Введение ограничительных мер Европейского союза в отношении лиц, причастных к установлению авторитарного режима в Российской Федерации, нарушению прав человека, коррупции, развязыванию агрессивной войны против Украины», — указано в разделе «Законодательные инициативы» в реестре прозрачности.

В 2022 году литовская Anti-Corruption Foundation Europe получила доход в размере €2,24 млн. Эти данные организация предоставила госорганам Литвы, узнал RT из местного реестра юрлиц.

Перед Еврокомиссией ACFE тоже отчитывалась, подав в реестр прозрачности сведения о своём годовом бюджете. Правда, указала там совсем другие цифры. Согласно данным, опубликованным в реестре прозрачности ЕС, годовой бюджет компании составил €5 млн.

© Сайт реестра прозрачности ЕС

Эксперты не исключают факта намеренного искажения отчётности европейского филиала ФБК.

«Всегда существовал теневой бюджет, это в их традициях, — говорит общественник Виталий Серуканов, исследователь оппозиционного поля России. — Возьмём практику работы ФБК в Москве: они подавали отчёт с одними цифрами, а по факту реальные расходы были другими. В Европе, видимо, с этим сложнее, и где-то в публичных отчётностях бюджеты начинают пересекаться, не биться вместе».

Политолог, директор Международного института новейших государств Алексей Мартынов говорит, что не удивлён расхождением данных в отчётностях.

«У них всегда что-то расходится, — говорит эксперт. — Я не знаю, будут публичные разбирательства или всё решится по-тихому, но понятно одно: в европейском бюрократическом пространстве нарушение финансовой дисциплины — серьёзный проступок».

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Денежный транзит

Из общего бюджета €500 тыс. были получены от монетизации канала на YouTube. Ещё одно косвенное подтверждение искажения: в отчёте перед литовскими властями отдельной графы под доходы от рекламы нет.

Остальные €4,5 млн поступили от литовской компании Posterum. RT писал о ней: это ещё одна фирма из обоймы Ходорковского, которая занимается продюсированием YouTube-канала «Навальный.Live». В 2021-м Posterum получила на это $474 тыс. от головного юрлица ФБК из США.

«Непосредственное ведение канала на YouTube курируется компанией Posterum, контент предоставляется Фондом борьбы с коррупцией совместно с Posterum, — написано в отчёте американского ФБК. — Компания Posterum сотрудничает с Фондом борьбы с коррупцией для создания материалов, способствующих утверждению в России верховенства права, а также свободного и демократического общества».

RT заказал годовой отчёт Posterum. Оказалось, что и в отчётности Posterum не фигурирует €4,5 млн. Ведь за весь год, согласно данным литовского реестра юрлиц, по счетам компании прошло €4,18 млн.

Исходя из личностей директоров литовских фирм и ранее доказанной RT связи между Ходорковским и литовскими компаниями, можно утверждать, что деньги на лоббизм выделялись именно структурами Ходорковского. Мы уже писали, что с начала СВО гранты по линии МБХ централизованно распределяет его финансовый поверенный — литовец Кристйонас Кучинскас.

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Через Ходорковского давно идут деньги на российскую оппозицию, говорит Мартынов.

«Ходорковский не будет тратить свои деньги на это, — отметил эксперт. — Я предполагаю, что его фонды выполняют транзитную функцию. Куда кураторы скажут, туда и пошлёт деньги».

Действительно, ещё в 2015 году структуры МБХ заплатили 40 млн рублей партии «ПАРНАС» и оплатили два «исследования» ФБК стоимостью $30 тыс. каждое. Компанией, распределявшей средства, руководил Кучинскас.

В 2022 году через структуры Ходорковского прошло не менее $4 млн от Госдепа и американских фондов, предназначенных для финансирования российской оппозиции в изгнании.

Надковёрные интриги

Финансовые данные, которые обнаружили RT и «Приговор», опровергают выстраиваемую оппозицией концепцию своих отношений. Ведь публично Ходорковский и соратники Навального только ругаются.

В апреле Навальный рассказал, что ему «стыдно за Ходорковского», который нанимает на работу бывших чиновников. Ещё раньше сотрудники ФБК демонстративно проигнорировали созванный Ходорковским съезд оппозиции в Берлине. В августе один из руководителей ФБК, Леонид Волков******, назвал Ходорковского мерзавцем, потому что последний не поверил, что пространные публичные обращения пишет из тюрьмы лично Навальный.

Однако из отчётов следует, что новый главный спонсор Фонда борьбы с коррупцией — именно Михаил Ходорковский.

Как ранее писал RT, Ходорковский и его люди стали активно спонсировать «международный ФБК» после того, как это перестал делать бизнесмен Борис Зимин, сын основателя «Вымпелкома» (бренд «Билайн») Дмитрия Зимина. Именно Зимин-младший давал Навальному и компании по 70 млн рублей в год, формируя львиную долю бюджета.

Но потом Зимин переключился на собственные финансовые проблемы. Из-за покупок яхты, вертолёта и недвижимости в Британии, Болгарии и на Кипре, а также нерентабельных вложений в отельный бизнес Зимин-младший потерял более половины отцовского состояния.

Эстафету перехватил Ходорковский. Минувшим летом RT опубликовал документальное подтверждение тому, что в 2022 году фонды Ходорковского выделили $16,8 млн грантов российским эмигрантам и оппозиционерам, в том числе ФБК.

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Мы последовательно доказывали, что деньги сторонникам Навального выделяют бывшие топ-менеджеры ЮКОСа и члены основанного Ходорковским так называемого антивоенного комитета.

А недавно портал «Приговор» выяснил, что доходы от продажи мерча ФБК получает ещё одна компания, связанная с Ходорковским. В 2022 году литовская Magna Futura, возглавляемая всё той же ставленницей Ходорковского Иреной Лапинскине, заработала €170 тыс. на продаже футболок и худи «Свободу Навальному!».

Кооперация на ножах

Эксперты расходятся в оценках отношений МБХ и ФБК. Кто-то называет публичные перепалки показными, другие отмечают, что между людьми Ходорковского и Навального всегда были разногласия, а сейчас они вынуждены взаимодействовать, потому что связаны общими обязательствами перед западными кураторами.

Организации публично отмежёвываются друг от друга, чтобы не создавать репутационных рисков и напряжения между группами сторонников, пояснял RT заслуженный юрист России Иван Соловьёв.

Виталий Серуканов отмечает, что МБХ и ФБК всегда были на ножах.

«Ещё в России, когда они создавали «демократическую коалицию», было то же самое — серьёзные противоречия на личном уровне, — рассказал Серуканов. — Но был общий зонтичный бюджет, который потом растекался по отдельным ячейкам, и общие кураторы».

Уже тогда, продолжает эксперт, у главы штабов Навального******* Леонида Волкова и Ходорковского возникли серьёзные разногласия относительно политического курса и способов расходования бюджетов.

«Мне точно известно, что с апреля 2015 года у Ходорковского и Волкова просто отвратительные отношения, — вспоминает Серуканов. — Волков всегда чувствовал в Ходорковском конкуренцию, несмотря на то что ФБК был финансово включён в его проекты. Волков кулуарно и некулуарно высказывался о Ходорковском достаточно радикально: называл его мошенником, неспособным выстраивать структуру».

Виталий Серуканов называет сложившуюся ситуацию «вынужденным техническим взаимодействием».

«Структуры Ходорковского используются потому, что у них уже всё налажено в Европе, — говорит Серуканов. — Ходорковский, скрипя зубами, позволяет пропускать всё это через свои фирмы. И ни одна из сторон по техническим и личным причинам не может от этого взаимодействия отказаться. Потому что тогда будут недовольны люди, которые всю эту историю ведут и курируют, — западные фонды».

Упаковка для спецслужб

ФБК создал и активно пиарит свой проект «Список 6000». Так называется онлайн-таблица с данными 6 тыс. россиян: политиков, бизнесменов, журналистов, актёров. Сейчас там уже почти 7 тыс. фамилий. За их патриотическую позицию ФБК считает этих людей «пособниками Путина» и требует ввести санкции в отношении каждого.

Правда, подтвердить документально основания для включения в список возможно далеко не для всех.

Евросоюз официально включил в свой девятый пакет санкций только 87 фамилий из «списка 6000» ФБК.

Как утверждают на своём сайте оппозиционеры, якобы именно благодаря активности ФБК ЕС наложил санкции на зампреда правительства РФ Татьяну Голикову, депутата Госдумы Валентину Терешкову, певца Олега Газманова, философа Дмитрия Дугина, председателя ЦИК Эллу Памфилову и многих других. Из недавних инициатив — ФБК требует ввести санкции в отношении солиста группы «Звери» Романа Билыка.

Между тем никакого реального политического веса у проекта нет, говорит Виталий Серуканов, который сам попал в «Список 6000» за то, что занимался разоблачением деструктивных инициатив ФБК.

«Список 6000» — это абсолютно дутый проект. Он был создан для того, чтобы продвигать интересы ФБК, — считает эксперт. — У них был выделен определённый бюджет на создание большого списка. Но составлялись эти списки впопыхах, очень некорректно. Людей туда включали бездоказательно, просто для объёма, чтобы закрыть планируемое количество и оправдать затраченные бюджеты».

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В ФБК, полагает Серуканов, надеялись, что произведут фурор и европейские правительства вновь обратят на них внимание.

«Но бюрократы из Брюсселя сказали: будьте добры юридически обосновать каждую позицию, — пояснил эксперт. — И тут наступил ступор, потому что ФБК провести эту работу ни технически, ни физически не может».

Под видом экспертизы

Регулирование лоббистской деятельности в США и Евросоюзе подразумевает декларирование источников доходов. Поэтому ФБК был вынужден зарегистрироваться в реестре раскрытия информации, говорит профессор ВШЭ, эксперт по международным санкциям Марат Баширов.

«В ЕС санкции принимаются и снимаются только единогласным решением, — объяснил Баширов, который возглавляет Центр изучения проблем международных санкционных режимов. — В этом их отличие от американской системы, где всё зависит от мандата Минфина, то есть фактически подписи одного лица».

Коллективная процедура, говорит Баширов, подразумевает наличие экспертного заключения. И люди, которые работают в ФБК, пытаются выступать в качестве экспертов, которые говорят, что данное конкретное лицо «достойно» внесения в санкции, и как-то это аргументируют.

«Чтобы легализовать это решение, они ещё проводят персональные встречи с депутатами Европарламента, своеобразные конференции, где представляются как эксперты по России, — говорит Баширов. — Но самостоятельности у них, конечно, никакой нет».

Первоначальными источниками санкционных решений являются посольства, западные аналитические центры, которые ведут в рамках программы сбор данных из открытых источников (OSINT) и агентурной работы, продолжает эксперт.

«Несомненно, эта организация давно является оболочкой западных спецслужб, которая фактически легализует те решения, которые принимаются этими службами, — заключает он. — По сути, ФБК упаковывает в красивую обёртку ту информацию, которую ему предоставляют. Не может же агент ЦРУ от своего имени подписать бумагу о санкциях».





* Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) включён в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента, по решению Министерства юстиции РФ от 09.10.2019. Организация признана экстремистской, её деятельность запрещена по решению Мосгорсуда от 09.06.2021.

** Включён в реестр физлиц, выполняющих функции иностранного агента, по решению Минюста России от 20.05.2022.

*** Включён в реестр физлиц, причастных к терроризму и экстремизму.

**** «Общественное сетевое движение «Открытая Россия» (Open Russia Civic Movement, Open Russia) — организация, деятельность которой признана нежелательной на территории РФ по решению Генеральной прокуратуры от 26.04.2017.

***** Anti-Corruption Foundation International, Inc включён в перечень НПО, деятельность которых признана нежелательной в РФ, решением Генпрокуратуры от 22 мая 2023 года. Организация включена в реестр иноагентов 23 декабря 2022 года.

****** Включён в реестр физлиц, выполняющих функции иностранного агента, по решению Минюста РФ от 22.04.2022.

******* Организация признана экстремистской, её деятельность запрещена на территории России по решению Мосгорсуда от 09.06.2021.