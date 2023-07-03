«Почувствовал, куда дует ветер»: как Каспаров получил $644 тыс. на спасение американской демократии

Как стало известно RT, основатель нью-йоркского фонда Renew Democracy Initiative (RDI) гроссмейстер Гарри Каспаров* получает от местных НКО гранты на защиту американской демократии. По мнению Каспарова, та находится под угрозой из-за иностранного влияния и демагогии. В 2021 году RDI получил на противостояние этим угрозам $644,6 тыс., следует из свежего отчёта фонда перед Налоговой службой США. При этом эффективность работы фонда, согласно анализу RT, вызывает вопросы: гранты тратятся преимущественно на перелёты, премии и зарплаты руководству. Опрошенные редакцией специалисты по внешней политике США полагают, что Каспаров и его коллеги умело играют на русофобских настроениях американских демократов, не занимаясь никакой общественно полезной деятельностью.

Покинув Россию в 2013 году из опасений уголовного преследования, Гарри Каспаров* стал чаще появляться в повестке не как титулованный шахматист, а как оппозиционный политик. На этом поприще он известен россиянам как член Координационного совета оппозиции и сооснователь «Форума свободной России»**. Последний съезд форума объединил таких представителей несистемной оппозиции, как Михаил Ходорковский***, ПАРНАС, сторонников Алексея Навального.

Каспаров — давний знакомый Ходорковского, который разделяет с ним взгляды на общественное и политическое устройство: они публикуют совместные манифесты, вместе выступают на форумах. А вот Навального Каспаров, наоборот, недолюбливает и критикует. Хотя, как писал RT, внешне разрозненная, российская оппозиция в эмиграции на самом деле имеет общую институциональную базу и финансирование.

Также на russian.rt.com Маск ответил шахматисту Каспарову на критику плана по урегулированию конфликта на Украине

Экс-депутат Госдумы оппозиционер Илья Пономарёв****, обвиняемый в РФ в растрате, рассказывал в Telegram-канале о ролях, которые выполняют известные либералы в эмиграции. Каспаров, по классификации Пономарёва, отвечает за «кадровый резерв» оппозиции. Что значит эта формулировка применительно к оппозиции, он не уточнял.

В 2011-м Каспаров стал руководителем вашингтонского Фонда защиты прав человека (HRF). HRF основан венесуэльским кинопродюсером Тором Мендосой и занимается продвижением и защитой прав человека во всём мире, уделяя особое внимание так называемым закрытым обществам, формирующимся, как правило, в тоталитарных или неразвитых государствах. В 2021 году HRF получил $21,3 млн финансовой помощи, согласно отчёту в ФНС США.

Своя игра

Будучи лишь одним из топ-менеджеров HRF, Каспаров не имеет там полной свободы в принятии решений и контроля над финансами. И в 2017 году гроссмейстер создал собственную некоммерческую организацию. Она называется Renew Democracy Initiative («Инициатива по обновлению демократии, RDI») и постулирует своей целью защиту всей американской демократии.

«Угрозы нашей демократии, такие как дезинформация, иностранное вмешательство и демагогия, не исчезнут, — пишет Каспаров в программном манифесте. — Но мы можем сформировать иммунитет к этим угрозам, работая вместе для продвижения демократических принципов и гражданской активности в общественной сфере».

С началом спецоперации России на Украине фонд RDI принял сторону Украины, критикуя действия военного и политического руководства РФ. С февраля 2022 года Каспаров призывает поставлять Украине больше оружия и вводить более жёсткие санкции в отношении РФ. По мнению Каспарова, военное поражение России будет способствовать смене политического строя. В продвижении этого нарратива ему помогают приглашённые эксперты, например генерал американской армии в отставке, который публикует на сайте RDI серию заметок об обстановке на фронте: анализ передвижений войск, оценки действий обеих сторон.

Также на russian.rt.com Финансовый след: как продюсерский центр Ходорковского задолжал сам себе £4,3 млн

Впрочем, читают эту аналитику мало: на сайт заходят в среднем 41 тыс. посетителей в месяц, согласно сервису аналитики трафика SimilarWeb. В апрельском рейтинге популярности веб-ресурсов США сайт Каспарова находился на 1 008 475-м месте — между сайтом для бодибилдеров из Калифорнии и страницей адвокатов, помогающих взыскать компенсацию при ДТП.

Партия за чужой счёт

Согласно отчёту за 2021 год, который фонд подал в 2022 году, а ФНС США обработала и вывесила в своей базе только в 2023-м, организация Каспарова получила $634,57 тыс. в виде грантов и пожертвований. Ещё $10 тыс. пришло как «доход от основной деятельности». Что это значит, не поясняется.

За год фонд израсходовал только половину всех поступлений: $374,8 тыс. Все эти деньги ушли на пиар, зарплаты, бонусы руководству и перелёты.

По строке бухотчёта «Вознаграждение действующим должностным лицам, директорам, попечителям или ключевым сотрудникам» прошло $117,2 тыс. По строке «Прочие зарплаты и оклады» — ещё $104,6 тыс. Всего в фонде работают на постоянной основе шесть человек.

На перелёты и командировки фонд потратил $31,7 тыс. На пиар и продвижение своей деятельности — $31,2 тыс. Насколько эффективен этот пиар, можно судить по месту, которое занимает в рейтинге веб-сайтов США страница RDI.

По похожей схеме работал и фонд сына Михаила Ходорковского. Как рассказывал RT, вашингтонский фонд Institute of Modern Russia, которым руководит Павел Ходорковский, за 2014—2017 годы потратил на выдачу грантов меньше 1,8% от общих оборотов. Основные средства тратились на представительские расходы, кейтеринг и перелёты владельцев фондов.

«Для них это просто способ использовать представительские расходы для обеспечения привычного уровня жизни: комфортное передвижение, комфортное проживание, — отметил член Общественной палаты Москвы политолог Павел Данилин. — Рядовые сотрудники сидят на обычных зарплатах. Это суммы, вряд ли превышающие $1,5 тыс. в месяц».

За весь период существования фонд получил гранты на сумму $1,57 млн. RT сумел установить некоторых грантодателей.

Так, в 2021 году фонду Каспарова, согласно данным налоговой, перечислил $225 тыс. один из крупнейших негосударственных благотворителей — National Philanthropic Trust. Эта организация поддерживает филантропические и образовательные проекты. Назначением гранта Каспарову были указаны «Образовательные проекты».

Также на russian.rt.com «Каинова печать» Сороса: что известно о нежелательном в России Фонде открытой Эстонии

Ещё $25 тыс. подарил Фонд общин Техаса. $10,8 тыс. пришло от Fidelity Investments Charitable Gift Fund. Это крупный фонд из Бостона, который в 2021-м раздал грантов на сумму $6 млрд.

Ранее, в 2019-м, фонд получил грант от греческого образовательного и благотворительного фонда Stavros Niarchos, согласно отчёту с сайта организации. Сумма гранта неизвестна. Фонд был основан нефтяным магнатом Ставросом Ниархосом и сотрудничает с программами Фуллбрайта, Йельским университетом и другими крупными университетами США, а также с Wikimedia Foundation — организацией, владеющей Википедией.

За белых и за чёрных

Президентом фонда RDI числится сенатор от Демократической партии Хайди Хайткэмп, бывший прокурор Северной Дакоты. В состав правления также входят экс-сенатор от демократов Боб Кэрри и конгрессмен Микки Эдвардс, республиканец.

На сайте в составе «сообщества», который принимает участие в работе RDI, нашлась фамилия Энн Эплбаум — журналистки The Economist и The Washington Post, получившей Пулицеровскую премию за книгу об истории ГУЛАГа. Она входила в совет директоров американского клона ФБК — Anti-Corruption Foundation*****, который создали бежавшие из России соратники Алексея Навального.

Каспаров успешно сыграл на антироссийских настроениях обеих ключевых политических партий США, уверен историк-исследователь, политический эксперт Владимир Джаралла.

«Каспаров успешно собирает деньги и с демократов, и с республиканцев. Фонд был создан в 2017 году, в разгар внутриамериканской борьбы, в период правления Трампа. И его создание как раз ложится на антироссийскую повестку, которая была тогда, — объяснил Джаралла RT. — Тогда во внутриполитической борьбе активно использовались обвинения в иностранном вмешательстве в выборы. Каспаров почувствовал, куда дует политический ветер, и создал фонд, чтобы оказаться на острие проблемы, получить политические очки — и, разумеется, подзаработать».

Джаралла называет проект Каспарова синекурой и сомневается, что фонд занимается реальной деятельностью. И действительно, публикации на сайте выходят достаточно редко, содержат в основном колонки и видео с монологами самого Каспарова, а последняя новость на сайте датирована мартом 2023 года. Никаких мероприятий фонд не организовывал.

«По сути, Каспаров сам занимается тем, от чего собирается спасать американскую демократию, — демагогией. Очевидно, что единственный смысл существования фонда — это обеспечение материального благосостояния Каспарова, — отметил Джаралла. — Эффективность работы RDI крайне сложно измерить, если не сказать, что её вообще нет».

По его словам, характерная особенность проектов Каспарова — громко объявить о том, что он делает, но результатов этой деятельности потом «никто не видит».

Американскую демократию, которую взялся защищать Каспаров, он называет «нашей». У Каспарова есть жильё в США, о чём писали американские и российские СМИ. Каспаров купил пентхаус в центральном квартале Нью-Йорка площадью 162 кв. м. RT нашёл документы, где указана стоимость и дата покупки. Сделка состоялась в 2007 году, передача квартиры в собственность оформлена в 2009-м.

Стоимость недвижимости на момент покупки составила $3,48 млн. На сумму $1,25 млн Каспарову пришлось брать ипотеку. Созаёмщиком по ипотеке указана третья жена шахматиста Дарья. Долг был полностью погашен в 2011 году.

Как сообщали СМИ, у Каспаровых есть дом в Хорватии на берегу Адриатического моря. В 2014 году Каспаров получил гражданство этой страны, сообщала The Guardian.

«Гарри Кимович Каспаров целиком является американским гражданином не по паспорту, но по духу, — говорит Джаралла. — Если раньше его полянкой была исключительно российская протестная тематика, то теперь мы видим, что он вписывается во внутриполитические процессы США. Таким образом, перед нами иностранный гражданин, который вмешивается во внутренние дела России».





* Внесён в реестр иностранных агентов решением Минюста РФ от 20.05.2022.

**Деятельность литовской НПО «Форум свободной России» признана нежелательной на территории РФ решением Генпрокуратуры от 01.02.2023.

*** Внесён в реестр иностранных агентов решением Минюста РФ от 20.05.2022.

**** Внесён в реестр иностранных агентов решением Минюста РФ от 21.10.2022.

***** Anti-Corruption Foundation — некоммерческая организация, чья деятельность признана нежелательной на территории РФ решением Минюста от 22.05.2023.