RT: Госдеп США финансировал российские оппозиционные организации через фонды Ходорковского

Как рассказали источники RT в окружении Михаила Ходорковского*, экс-олигарх финансировал российские оппозиционные организации «Ковчег» и Reforum Spaces не из личных средств — деньги выделялись по линии Государственного департамента США. Ходорковский при этом пытается получить отдельное финансирование от американского ведомства в качестве оплаты за услуги посредника, однако этому пока препятствуют разногласия в среде российской оппозиции.

По данным источника RT в окружении Михаила Ходорковского, на протяжении 2021 и 2022 годов структуры экс-олигарха активно вкладывали средства в целый ряд российских оппозиционных структур. Речь идёт о таких организациях, как американский филиал ФБК** Anti-corruption Foundation Inc.*** (ACF), «Ковчег», занимающийся вопросами помощи бежавшим от мобилизации в России, а также сеть коворкингов Reforum Spaces.

Однако деньги на поддержку этих проектов Ходорковский направлял не из собственных средств — конечным заказчиком, финансирующим российские оппозиционные проекты, выступает непосредственно Госдепартамент США.

Источник RT указывает, что в середине 2022 года Михаил Ходорковский в беседах с представителями Госдепартамента США потребовал увеличить финансирование собственных проектов.

В ответ эмиссары Госдепартамента заявили Ходорковскому, что для начала необходимо наладить рабочие отношения с руководством ФБК, в частности с Марией Певчих**** и Леонидом Волковым*****.

По данным источника, для этого были организованы две встречи представителей Ходорковского и ФБК. Первая прошла в Вильнюсе, вторая — в Берлине.

Обе закончились безрезультатно, и в настоящий момент Госдепартамент занимается организацией третьей встречи, в ходе которой планируется устранить разногласия между сторонами и создать единый оппозиционный фронт.

Только после этого структурам Ходорковского обещают увеличить финансирование из фондов Госдепартамента США.

Как ранее сообщал RT, Михаил Ходорковский оказывал финансовую помощь организациям «Ковчег» и Reforum Spaces в обмен на активизацию протестной деятельности и пропагандистской работы.

RT также обнаружил финансирование Ходорковским американского филиала ФБК Anti-corruption Foundation Inc.

* Включён в реестр физлиц, выполняющих функции иностранного агента, по решению Минюста России от 20.05.2022.

** Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) включён в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента, по решению Министерства юстиции РФ от 09.10.2019. Организация признана экстремистской, её деятельность запрещена по решению Мосгорсуда от 09.06.2021.

*** Включён в перечень НПО, деятельность которых признана нежелательной на территории России, по решению Минюста России от 01.06.2023.

**** Включена в реестр физлиц-иноагентов по решению Министерства юстиции РФ от 05.05.2023.

***** Включён в реестр физлиц, выполняющих функции иностранного агента, по решению Минюста РФ от 22.04.2022.