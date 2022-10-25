Карякин отреагировал на слова Маска о том, что Каспаров играет в шахматы хуже его iPhone

Российский шахматист Сергей Карякин отреагировал на заявление американского предпринимателя Илона Маска о том, что Гарри Каспаров* играет в шахматы хуже его iPhone.

«Шахматы — очень сложная игра. Даже самый сильный компьютер не может просчитать эту игру, не говоря уж о простом телефоне. Я не спорю с тем, что сейчас современные смартфоны играют сильнее, чем чемпионы мира по шахматам, но тем не менее даже они не сумеют просчитать всю игру. Здесь как раз остаётся простор для творчества. Я считаю, что шахматы — это такая идеальная игра, где человек себя ещё может проявить», — приводит слова Карякина «Газета.Ru».

Ранее Маск ответил Каспарову* после критики предложенного им плана по мирному урегулированию украинского конфликта, назвав шахматиста «идиотом».

«Хотя это правда, что Каспаров играет в шахматы почти так же хорошо, как мой iPhone, в остальном он идиот», — написал американский предприниматель в Twitter.

* Физическое лицо, признанное иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 20.05.2022.