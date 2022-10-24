Маск ответил шахматисту Каспарову на критику плана по урегулированию конфликта на Украине
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«Хотя это правда, что Каспаров играет в шахматы почти так же хорошо, как мой iPhone, в остальном он идиот», — написал Маск в Twitter.
Американский бизнесмен также назвал Каспарова «придурком».
Ранее Маск заявил, что люди, проживающие на востоке Украины, предпочитают Россию.
Он также предложил свой вариант урегулирования конфликта вокруг Украины, согласно которому Крым остаётся в составе России, а в недавно присоединённых к России регионах ещё раз проводятся референдумы под наблюдением ООН.
* Физическое лицо, признанное иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 20.05.2022.