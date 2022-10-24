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Маск ответил шахматисту Каспарову на критику плана по урегулированию конфликта на Украине

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Американский предприниматель Илон Маск ответил Гарри Каспарову* после критики предложенного бизнесменом плана по мирному урегулированию украинского конфликта, назвав шахматиста «идиотом».
Маск ответил шахматисту Каспарову на критику плана по урегулированию конфликта на Украине
  • Gettyimages.ru

«Хотя это правда, что Каспаров играет в шахматы почти так же хорошо, как мой iPhone, в остальном он идиот», — написал Маск в Twitter.

Американский бизнесмен также назвал Каспарова «придурком».

Ранее Маск заявил, что люди, проживающие на востоке Украины, предпочитают Россию.

Он также предложил свой вариант урегулирования конфликта вокруг Украины, согласно которому Крым остаётся в составе России, а в недавно присоединённых к России регионах ещё раз проводятся референдумы под наблюдением ООН.

* Физическое лицо, признанное иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 20.05.2022.

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