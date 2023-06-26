Финансовый след: как продюсерский центр Ходорковского задолжал сам себе £4,3 млн

Как выяснил RT, продюсерский центр Михаила Ходорковского* — MBK Productions Ltd. — одолжил адвокату Ходорковского Камилле Мехтиевой £4,3 млн. Об этом свидетельствует опубликованная в британском реестре юрлиц финансовая отчётность. При этом Мехтиева числилась директором и владельцем этого центра. То есть формально она одолжила эти деньги самой себе. Ходорковский давно решает деликатные финансовые вопросы с помощью подставных лиц, в том числе своих адвокатов, считают эксперты. По их мнению, таким образом олигарх маскирует своё непосредственное участие в бизнесе, чтобы «оставлять как можно меньше следов в финансовом пространстве».

Компания MBK Productions Ltd. была учреждена в Лондоне в марте 2013 года. Занимается она консультациями по вопросам информационных технологий, предоставлением услуг рекламным агентствам и производством фильмов. Первоначальным учредителем компании указан адвокат Антон Дрель — давний советник Ходорковского по правовым вопросам, работающий с олигархом со времён расследования уголовного дела ЮКОСа в России.

По данным RT из открытых источников и по свидетельствам экс-сотрудников Ходорковского, лондонская компания продюсирует YouTube-каналы МБХ и другие его проекты.

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До 2021 года компания называлась по-другому — MBK IP Ltd. Под этим названием она числится в международной базе патентов WIPO как владелец брендов «Открытой России»** и «Открытых медиа». Это же юрлицо указано в выходных данных персонального сайта Ходорковского.

MBK Productions Ltd. также держит права на фамилию олигарха. С 2012 года, ещё будучи в российской тюрьме, Ходорковский запатентовал свою фамилию. Это означает, что никто на территории Европейского союза, США, Израиля, Грузии и ещё почти десятка стран в период действия знака не может использовать слово «Ходорковский» в названии своего бизнеса. Отрасли бизнеса, на которые распространяется охрана прав, включают в себя рекламный, производство текстов и видеопродукции, образование и юридические услуги. Общая стоимость интеллектуальной собственности на балансе продюсерского центра оценивается в £153,6 тыс.

Сама себе кредитор

Гражданка Франции и адвокат Ходорковского Камилла Мехтиева занимала должность директора британской MBK Productions Ltd. с января 2018 по май 2022 года. В тот же период она была учредителем организации: владела от 75 до 100% акций (точную долю реестр юрлиц Британии не показывает). Сейчас собственником компании снова стал адвокат Дрель.

Согласно отчёту за 2021 год, который был опубликован в апреле этого года, общая сумма долгов организации в тот период составляла £4,273 млн. Почти всю сумму дала в долг учредительница Камилла Мехтиева, то есть, по сути, ссудила самой себе.

«В состав кредиторской задолженности включено сальдо в размере £4,27 млн, причитающееся акционеру, — говорится в документе. — Данная сумма является беспроцентной, необеспеченной и выплачивается по требованию».

Вероятно, часть полученной ссуды организация инвестировала. Согласно отчёту, £3,57 млн из стоимости активов составили внебиржевые инвестиции.

При этом долгов у компании больше, чем активов, на £79 тыс.

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Заслуженный юрист РФ Иван Соловьёв, который участвовал в расследовании дела НК «ЮКОС», уверен, что через своих адвокатов действует сам Ходорковский.

«Вероятность того, что учредитель распоряжается не своими деньгами, очень высокая, — говорит Соловьёв. — Адвокат — одно из самых доверенных лиц, а она уже давно работает с Ходорковским. Он желает оставлять как можно меньше следов в финансовом пространстве, потому что сейчас работает ряд международных конвенций, связанных с борьбой с отмыванием денежных средств и финансированием терроризма».

Нельзя исключать, что фактическим собственником продюсерского центра является сам Ходорковский, ведь принадлежащие организации товарные знаки касаются именно его проектов и его имени. В России и в ряде стран Евросоюза действует уголовная ответственность за открытие бизнеса на подставных лиц, напоминает Соловьёв. Правда, уточняет он, доказать умысел конкретно в этом случае будет трудно.

«Здесь, скорее, речь идёт об аффилированности», — резюмирует собеседник RT.

Это не первый раз, когда Ходорковский использует запутанные схемы и трасты, чтобы усложнить отслеживание собственных активов. RT рассказывал о его доме в пригороде Лондона стоимостью £6 млн, который оформлен на траст Hera Investment с Британских Виргинских островов. Эта юрисдикция не позволяет отследить бенефициаров. Но документы, посвящённые ремонту и обслуживанию дома, подписывала личная помощница Ходорковского Наталья Шачкова, которая вместе с Мехтиевой входит в руководство MBK Productions.

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Шоры и офшоры

Камилла Мехтиева известна тем, что представляла интересы акционеров ЮКОСа в иске нефтяной компании к России на сумму $57 млрд. Также Мехтиева вместе с Шачковой работала в компании Human Rights Project Management.

По данным с официального сайта ЕС, эта организация зарегистрировалась в реестре лоббистов Европейской комиссии — высшего органа власти ЕС. В 2016 году она заплатила $8 млн за контакты с аппаратом первого вице-президента ЕК Бена Смулдерса. Любопытно, что происходило это в разгар судебной тяжбы ЮКОСа против РФ в Гааге. А Смулдерс одновременно занимал пост советника судьи Апелляционного суда Гааги. Расследовательский портал «Приговор» называл эту схему закамуфлированной формой взятки за преференции по рассмотрению иска ЮКОСа в суде. Именно Мехтиева, писал «Приговор», встречалась с помощницей Смулдерса Алисой Ричард.

Имя Мехтиевой значится в составе «контролирующих лиц» британской компании Corbiere Private Office Ltd. Её учредителем является офшор с Гернси — Corbiere Trust, писал юрист Илья Ремесло. Этот траст платил десятки тысяч долларов американским лоббистам за контакты с сенатом США. В качестве целей создания компании указано: «Юридическая защита и управление активами Ходорковского».

Ранее RT рассказывал, как структуры Ходорковского развили активность на фоне проведения специальной военной операции на Украине, по каким схемам финансируют российскую оппозицию в изгнании и почему МБХ важно поддерживать контакты с государственными институциями ЕС и США.

* Включён в реестр физлиц, выполняющих функции иностранного агента, по решению Минюста России от 20.05.2022.

** «Общественное сетевое движение «Открытая Россия» (Open Russia Civic Movement, Open Russia) — организация, деятельность которой признана нежелательной на территории РФ по решению Генеральной прокуратуры от 26.04.2017.