«Сеть фирм в США и Европе»: в 2022 году структуры Ходорковского потратили на оппозиционную активность $21 млн

Как выяснил RT, связанные с олигархом Михаилом Ходорковским* фонды в 2022 году выделили гранты российским эмигрантам на сумму $16,8 млн. Согласно опубликованным отчётностям этих организаций, средства пошли Фонду борьбы с коррупцией** (ФБК), оппозиционным YouTube-каналам, а также на создание убежищ для оппозиционеров и финансирование политических акций. Ещё $4,1 млн на те же цели структурам Ходорковского перечислили Госдеп США и американские НКО. Из анализа документов становится понятно, что Ходорковский при содействии Госдепа занимается финансированием оппозиции ещё с 2015 года. Всего в этом финансовом механизме была задействована обширная сеть из 17 юридических лиц, охватившая США, Великобританию, Францию, Чехию, Литву и Эстонию.

По данным изученных RT финансовых документов, в общей сложности аффилированные Ходорковским организации потратили на создание «протестного ядра» за рубежом $21 млн. Реальный объём помощи может оказаться больше: ряд фирм не подали отчёты, а неофициальная часть финансирования идёт через криптовалюты.

Главным источником финансирования стал лондонский фонд Khodorkovsky Foundation***. Им руководит сын Михаила Ходорковского Павел, а совладельцем является адвокат олигарха Антон Дрель, который работал на него ещё во времена уголовных и арбитражных разбирательств с НК «ЮКОС» в России.

В 2022 году Фонд Ходорковского выдал гранты на сумму $16,48 млн, следует из его финансовой отчётности. Это втрое больше, чем годом ранее: тогда объём пожертвований составлял $5,23 млн.

После признания нежелательной в РФ организация переключилась с адресной помощи российским студентам на помощь оппозиции в эмиграции и авторам документального кино, говорится в отчётности.

Это личные средства Ходорковского, полученные как доходы от инвестирования эндаумента — основного денежного фонда, сформированного в 2003 году при создании Khodorkovsky Foundation. В начале работы его размер составлял $500 млн, к 2022 году — уже $683,7 млн.

Финансовый отчёт раскрывает некоторых получателей грантов. Больше всего, $10 млн, получила дочерняя организация Ходорковского — лондонская New Generation Europe Foundation. До марта 2023 года она называлась Фонд будущего России (Future of Russia Foundation), а ещё раньше — фонд «Открытая Россия»****. Им руководят дочь одного из основных акционеров ЮКОСа Леонида Невзлина Ирина и политолог Владимир Пастухов — друг Ходорковского, в прошлом адвокат и сотрудник фонда Hermitage Уильяма Браудера.

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$2,63 млн Khodorkovsky Foundation перечислил неизвестным организациям — фонд не раскрыл их названия. Не исключено, что часть из них пошла Фонду борьбы с коррупцией: RT уже находил доказательства того, что люди из окружения Ходорковского помогают команде Алексея Навального деньгами. Так, американский Anti-Corruption Foundation получил $132 тыс. от людей МБХ, а затем заплатил $474 тыс. литовской компании Posterum за продюсирование канала. Posterum тоже связана с Ходорковским.

Ещё $2,34 млн Фонд Ходорковского подарил Eastern Europe Research Foundation. Организация собирает деньги и курирует работу проекта помощи релокантам из России под названием «Ковчег».

Политизация аполитичных

«Ковчег» — формально благотворительная организация, имеющая отделения в Ереване, Стамбуле и Варшаве. Она предлагает кров, юридическую и психологическую помощь релокантам из России.

На самом деле, как рассказывал RT, под видом помощи НКО формирует из эмигрантов «протестное ядро». «Безвозмездную» помощь оказывают в первую очередь тем, кто согласится, например, писать письма осуждённым или выходить на пикеты к посольствам России за рубежом.

Резидентов «Ковчега» учат сопротивляться полиции на митингах и оппонировать в соцсетях тем, кто поддерживает цели СВО. Руководит «Ковчегом» Анастасия Буракова — бывший председатель «Открытой России» Ходорковского.

Российских эмигрантов, которые бежали от мобилизации и осели в странах СНГ и в Европе, финансово поддерживает и Государственный департамент США, сообщал RT. Информацию об этом рассказали источники в окружении основателя «Открытой России» Михаила Ходорковского. Именно через подконтрольные ему некоммерческие организации Reforum и «Ковчег» шло финансирование по линии Госдепа.

Госдеп финансировал такие программы и до СВО. Так, в 2021 году через структуры Ходорковского политактивистам было выделено $3 млн.

В 2022 году RT удалось отследить один целевой грант Госдепа на $1 млн на поддержку таких политэмигрантов. Госдепу важно, чтобы активисты сохранили свой акционистский потенциал и могли быть использованы «в деле»: грантодатель так и писал в комментарии к переводу средств.

«Релоканты — это в основном молодые люди в возрасте от 25 до 35 лет, имеющие слабую связь с родительской семьёй, без детей, но часто состоящие в браке или в отношениях, — говорит социолог Мария Филь. — Часто это люди, рано уехавшие со своей малой родины и осевшие в мегаполисах на съёмных квартирах, поэтому смена места жительства им не представляется большой проблемой (не только экономической, но и психологической)».

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По словам Филь, релоканты в основном аполитичны, но, попав в новую реальность, вынуждены под неё подстраиваться. Известны случаи, говорит социолог, когда мигрантам приходилось на время возвращаться в Россию, чтобы получить качественную и более дешёвую медпомощь.

«Идеалистические представления многих релокантов о «прекрасной жизни за границей» были существенно подкорректированы, когда они реально стали там жить, — полагает Филь. — Большинство уехавших не готово принимать активное участие в политических акциях, так как и дома было достаточно аполитично. Доминирующая причина их отъезда — не судьба Украины, а страх перед возможным ухудшением личного положения. При этом ни о какой «свободе действий» на территории принимающих стран речи быть не может: надо действовать по правилам хозяев или уезжать».

Вашингтонские связи

Дружественный проект «Ковчега» — некоммерческая организация Reforum Spaces. Она тоже помогает мигрантам и связана с Ходорковским. Организация открыла отделения в Берлине, Вильнюсе, Таллине и Тбилиси. Ею руководит гражданка США Наталья Арно, соратница Ходорковского и основательница двух американских НКО, которые получают финансирование от правительства США. Это её вашингтонская НКО Free Russia Foundation***** получила в 2022 году целевой грант в размере $1 млн на поддержку русскоязычных мигрантов.

Ранее RT установил два юрлица, которые непосредственно курировали проекты Reforum и «Ковчег» и получали на них финансирование. Это одноимённая организация Reforum и Eastern Europe Research Foundation (EERF). Обе расположены по одному адресу в Вильнюсе.

За неполный 2022 год Reforum Натальи Арно получил доход €178,5 тыс. согласно выписке из реестра юрлиц Литвы. Среднегодовой объём помощи по линии вашингтонских НКО — $2,5 млн в год.

Через Вашингтон финансируется ещё одна организация Ходорковского — Институт современной России (IMR) его сына Павла. RT рассказывал о роли сына Ходорковского в распределении финансовых потоков.

Его организация первой принимает деньги западных фондов и Госдепа, она одна из немногих напрямую получает средства из бюджета США. В 2021-м (последний известный год отчётности) IMR получил $460 тыс., а в среднем за год объём его финансирования составляет $300 тыс.

Таким образом, только от США проекты Ходорковского получают примерно по $4 млн в год.

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Европейская сеть

Как из США деньги проходят через организации Ходорковского в Европе и попадают к российской оппозиции, писал юрист Илья Ремесло ещё в 2015 году.

Он установил связь между Ходорковским и Национальным фондом в поддержку демократии****** (NED), финансируемым конгрессом США. NED спонсировал фонд «Общественный вердикт»*******, учреждённый «Открытой Россией» и соратниками Ходорковского по ЮКОСу.

Основатель портала «Приговор» журналист-расследователь Сергей Соколов в беседе с RT рассказывал о роли Ходорковского в получении и распределении грантов Госдепа.

«В Госдепартаменте США обратили внимание на Михаила Борисовича. Я считаю, что Ходорковский создал миф, что он финансирует, платит, содержит (оппозицию. — RT). Да, он это делает, но основные деньги он получает через офшоры от ребят, которые всё контролируют и дёргают за верёвочки», — сообщил Соколов.

Гранты в группе Ходорковского распределяются централизованно и только с личного разрешения шефа, сообщил RT источник, сотрудник одного из медиапроектов МБХ. Лишь несколько НКО обладают привилегией параллельно запрашивать сторонние гранты.

Всего RT насчитал 17 таких некоммерческих организаций и фирм. Одни только получают и распределяют средства, другие — «проводят» через себя, третьи занимаются непосредственной работой: ведут YouTube-каналы, организуют политические акции, выпускают СМИ.

Один из примеров — эстонско-французская сеть организаций Free Acсess. Она существовала в период с 2015 по 2021 год и состояла из эстонских Free Access HR, Open Press и одноимённых французских организаций.

Они обслуживали сетку каналов «Открытых медиа» Ходорковского. Их учредила британская фирма Hanover 16 Ltd., которой напрямую владеет Ходорковский. Она же снабжала своих «дочек» деньгами: в среднем по €1 млн в год.

Фирма с похожим названием и в тот же период существовала и в Чехии: Free Access One. В её правление входили финансовые поверенные Ходорковского Наталья Шачкова и Герхард Франк Ригер, бывший сотрудник ЮКОСа. Учредителем чешской компании является Davos Trust c острова Гернси, которым руководят другие люди из окружения Ходорковского.

В 2015 году через Free Access One было выплачено не менее 40 млн рублей российской оппозиции. Средства от неё получали представители партии «ПАРНАС». И, как утверждал журналист-расследователь Олег Лурье, чешская фирма оплатила два «исследования» ФБК — по $30 тыс. каждое. Исследования не были опубликованы, но найденные документы с подписью Леонида Волкова******** впервые обнаружили финансовую связь между Ходорковским и ФБК.

После ликвидации сети Free Access во Франции и в Эстонии Ходорковский открыл на замену новое объединённое юрлицо в Литве — Open Press. Это стало частью большой экосистемы «по относительно легальному спонсированию различных персон», заточенной под решение «сложных ситуативных задач», говорил RT политолог Александр Асафов.

После того как «Открытую Россию» признали нежелательной, а финансовые потоки в РФ из-за рубежа прервались в связи с введением санкций, Ходорковскому пришлось срочно перестраивать матрицу своих компаний и вывозить персонал из России, выводя из-под уголовного преследования. В связи с этим, писал RT, он открыл в Вильнюсе медиахаб Future Russia Foundation (FRF). Сейчас там работают уже 73 человека.

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Серый кардинал МБХ

Как выяснил RT, распределением финансовых средств, поступающих в европейские фирмы Ходорковского, занимается литовец Кристйонас Алгирдас Кучинскас. Ранее о нём было известно немного. Источники RT называли его «главой службы безопасности».

«За финансирование всех проектов сейчас отвечает глава безопасности — некто Крис, — рассказывал собеседник RT. — Поэтому финансирование идёт в первую очередь на те проекты, которые им курируются или в которых есть его люди».

Получить данные этого поверенного Ходорковского удалось через реестр юрлиц Чехии.

Выяснилось, что литовец Кристйонас Алгирдас Кучинскас как минимум семь лет сотрудничает с Ходорковским и другим его финансовым поверенным — Майклом Калвином Хадсоном.

Кучинскас руководил чешской организацией Free Access One, которая в 2015 году перевела 40 млн рублей Алексею Навальному и представителям партии «ПАРНАС».

В 2011 году Кучинскас учредил в Эстонии некоммерческую организацию KB Management. Она, согласно данным реестра, занимается консультированием бизнеса. В 2022 году она заработала €674,5 тыс.

В ноябре 2013-го городской суд Вильнюса приговорил человека с таким же именем (Кристйонас Алгирдас Кучинскас) к двум годам условно за мошенничество с бухгалтерией и нецелевое использование государственного гранта. Кучинскас тогда работал директором государственного Центра визуальных искусств имени Йонаса Мекаса.

За хлеб и воду

Как писал RT, с 2020 года Ходорковский, ранее рассуждавший о «мирном протесте», стал активно продвигать идею силового свержения власти. Одновременно он сблизился с разведками других государств, начал использовать в своих целях резидентов «Ковчега».

Как иностранные разведки работают с мигрантами, RT рассказал бизнесмен Сергей Капчук, который в нулевых скрывался в Лондоне от уралмашевской ОПГ и имеет соответствующий опыт.

«Мой опыт говорит о том, что эти методы всегда использовались спецслужбами и будут использоваться дальше, — говорит Капчук. — Они профессионально занимаются разработкой всех потенциально интересных агентов, или «консервных банок» — я их так называю».

У людей, отмечает бизнесмен, разная мотивация работать с разведками.

«Кто-то приезжает без средств к существованию и вынужден тем самым зарабатывать, — говорит он. — Кто-то через свою агентскую работу получает легализацию, документы в стране пребывания».

В том, что Ходорковский сотрудничает со спецслужбами других государств, Капчук не сомневается.

«Куча народа рада сотрудничать со спецслужбами. Найдётся много таких, кто готов сотрудничать с кем угодно, лишь бы на хлеб и воду перепадало, — говорит предприниматель. — Были такие и в окружении Ходорковского, и в эмиграции. Люди Ходорковского выходили на меня, предлагали организовать встречу, когда я был в Лондоне, но я отказался».

Штаты заинтересованы в том, чтобы создать за рубежом единый оппозиционный фронт, говорит источник RT, бывший сотрудник «Открытой России». Этим планам мешают разногласия в среде оппозиции. Они выражаются в том, что представители разных групп публикуют компрометирующую информацию об оппонентах, критикуют представителей других НКО или используют аппаратную борьбу для перехвата контроля над финансовыми потоками.

Для устранения этих разногласий кураторы из Госдепа организовали ряд встреч: в первую очередь их интересовало примирение между группами Ходорковского и Навального. На данный момент согласия не достигнуто, рассказал источник. Это мешает обоим получить увеличенное финансирование.

* Включён в реестр физлиц, выполняющих функции иностранного агента, по решению Минюста России от 20.05.2022.

** Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) включён в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента, по решению Министерства юстиции РФ от 09.10.2019. Организация признана экстремистской, её деятельность запрещена по решению Мосгорсуда от 09.06.2021.

*** Признан нежелательным на территории РФ решением Минюста РФ от 09.07.2021.

**** «Общественное сетевое движение «Открытая Россия» (Open Russia Civic Movement, Open Russia) — организация, деятельность которой признана нежелательной на территории РФ по решению Генеральной прокуратуры от 26.04.2017.

***** Free Russia Foundation (фонд «Свободная Россия») — организация, деятельность которой признана нежелательной на территории РФ по решению Генеральной прокуратуры от 28.07.2019.

****** «Национальный фонд в поддержку демократии» (The National Endowment for Democracy) — организация, деятельность которой признана нежелательной на территории РФ по решению Генеральной прокуратуры от 28.07.2015.

******* Фонд «Общественный вердикт» признан иностранным агентом по решению от 21.07.2014.

******** Волков Леонид Михайлович признан физлицом-иноагентом по решению Минюста от 22.04.2022.