RT: Любовь Соболь участвовала в заговоре с целью смещения Леонида Волкова с поста руководителя ФБК

По данным источника RT, в окружении одного из ближайших соратников Навального Владимира Милова* Любовь Соболь** активно участвовала в заговоре сотрудников ФБК***, сместивших с поста руководителя Леонида Волкова****. При этом сама Соболь так и не смогла найти места в новой команде ФБК, фактически перейдя на периферию медийных проектов Навального.

Источник RT в окружении Владимира Милова утверждает, что проблемы с командой Леонида Волкова у Соболь начались ещё в России.

Соболь активно конфликтовала с выдвиженцами Волкова из-за распределения финансовых потоков на видео-продакшн, также её подозревали в «двойной игре» и работе на российские власти.

При этом, по данным источника RT, после переезда за рубеж она рассчитывала на особое место и расширение собственных проектов на YouTube-канале «Навальный LIVE», однако не получила желаемого. Волков несколько раз обещал подобрать для неё хороший проект, но не исполнил обещаний.

Со временем Соболь всё сильнее отодвигалась на периферийное место в зарубежной команде Навального, уступая место Марии Певчих*****.

Потеряв поддержку Навального, с которым у Соболь были выстроены хорошие отношения, в конце прошлого года она перешла в команду Владимира Милова, который пытается держаться собственного оппозиционного вектора в среде российской политэмиграции.

Источник RT отмечает, что Соболь принимала активное участие в заговоре сотрудников ФБК против руководителя Леонида Волкова. Также в кругу соратников Соболь озвучивала мысль о том, что отстранение Волкова приведет к её возвращению в число «фронтменов» ФБК.

Напомним, Волков оставил руководство организацией после скандала с публикацией письма в поддержку отмены санкций против Михаила Фридмана.

По данным источника RT, Соболь вернулась из США, где после развода с мужем она жила последний год, и в настоящий момент находится вместе с дочерью в столице Эстонии Таллине.

Как ранее отмечали информированные собеседники RT, деятельность Любови Соболь, а также других представителей руководства ФБК прямо финансируется из средств Государственного департамента США.

RT также сообщал о нарастающем конфликте Любови Соболь с Леонидом Волковым из-за распределения финансовых потоков.

* СМИ, признанное иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 06.05.2022.

** Включена в реестр физлиц, выполняющих функции иностранного агента, по решению Минюста России от 22.07.2022.

*** Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) включён в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента, по решению Министерства юстиции РФ от 09.10.2019. Организация признана экстремистской, её деятельность запрещена на территории России по решению Мосгорсуда от 09.06.2021.

**** Включён в реестр физлиц, выполняющих функции иностранного агента, по решению Минюста России от 22.04.2022.

***** Внесена в реестр физлиц-иноагентов по решению Министерства юстиции РФ от 05.05.2023.