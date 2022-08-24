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Источники RT: деятельность соратников Навального за рубежом финансирует Госдеп через «украинские фонды»

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RT
Покинувшие Россию соратники Алексея Навального получают финансирование из подконтрольных Государственному департаменту США фондов — в том числе используемых ведомством для поддержки Киева. Об этом RT сообщили источники из окружения Леонида Волкова*, в числе которых и действующие сотрудники ФБК**. По их сведениям, средства на продолжение оппозиционной деятельности поступают из Вашингтона самому Волкову, а также Ивану Жданову*** и Любови Соболь****.
Источники RT: деятельность соратников Навального за рубежом финансирует Госдеп через «украинские фонды»
  • Gettyimages.ru

По информации собеседников RT в украинских правоохранительных органах, деньги на работу команды Навального в Прибалтике идут в том числе через «украинские» фонды Госдепа и других американских ведомств.

Другим каналом перетока средств может быть учреждённый в 2021 году в США «клон» ФБК – Anti-Corruption Foundation, Inc. (ACF).

Как отмечал в своем расследовании RT, в руководство ACF входят Леонид Волков, Владимир Ашурков, а также бывший совладелец «Пробизнесбанка» Александр Железняк.

Волков, по данным RT, имеет вид на жительство в Литве, где на него оформлена компания, а сам он зарегистрирован в дорогостоящей квартире в столице страны Вильнюсе.

* Включён в реестр физлиц, выполняющих функции иностранного агента, по решению Минюста России от 22.04.2022.

** Фонд борьбы с коррупцией включён в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента, по решению Министерства юстиции РФ от 09.10.2019. Организация признана экстремистской, её деятельность запрещена на территории России по решению Мосгорсуда от 09.06.2021.

*** Включён Росфинмониторингом 14.01.2022 в перечень лиц, в отношении которых есть сведения о причастности к экстремистской деятельности или терроризму.

**** Включён в реестр физлиц, выполняющих функции иностранного агента, по решению Минюста России от 22.07.2022.

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