Источник: подписанное Леонидом Волковым письмо за отмену санкций против основателей «Альфа-Групп» «слили» конкуренты

Как рассказал RT источник в окружении руководства ФБК*, опубликованное Алексеем Венедиктовым** письмо в адрес Еврокомиссии с просьбой снять санкции против основателей «Альфа-Групп» Михаила Фридмана и Петра Авена, было передано экс-главреду «Эха Москвы» политическими конкурентами Леонида Волкова*** в среде российской оппозиции.

По данным источника RT в руководстве ФБК, представители Фридмана действительно контактировали с Волковым на предмет его поддержки обращения в Еврокомиссию с просьбой отменить санкции против банкира и его компаньонов.

Ранее Волков отрицал своё участие в поддержке письма и писал о том, что его подпись на документе «вфотошоплена». Однако после публикации Венедиктовым оригинала письма Леонид Волков признал своё участие в его подписании.

В тексте письма на бланке ФБК говорится о том, что «на протяжении последних семи месяцев Пётр Авен публично демонстрировал своё стойкое возмущение российской агрессией на Украине. Ещё 27 февраля он покинул Россию вместе со своей семьёй и с тех пор активно участвовал в публичных и частных встречах (в Европе и в США), в ходе которых выражал свою весьма недвусмысленную негативную позицию по отношению к политике президента Путина».

Источник в руководстве ФБК рассказал RT, что контакт с Волковым осуществлялся через бывшего директора ФБК Владимира Ашуркова, уже длительное время проживающего в Великобритании и получившего там политическое убежище.

До начала работы в ФБК Ашурков был топ-менеджером в структурах «Альфа-Групп». Как сообщал RT ранее, Волков, Ашурков, а также бывший владелец Пробизнесбанка Александр Железняк зарегистрировали в США «клон» ФБК — Anti-Corruption Foundation, Inc. (ACF).

Источник в окружении Леонида Волкова также сообщил о том, что политик покинет пост руководителя ACF. Фонд, вероятнее всего, возглавит соратница Алексея Навального Мария Певчих, добавил собеседник RT.

* Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) включён в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента, по решению Министерства юстиции РФ от 09.10.2019. Организация признана экстремистской, её деятельность запрещена на территории России по решению Мосгорсуда от 09.06.2021.

** Включён в реестр физлиц, выполняющих функции иностранного агента, по решению Минюста России от 22.04.2022.

*** Включён в реестр физлиц, выполняющих функции иностранного агента, по решению Минюста России от 22.04.2022.