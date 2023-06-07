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Белый дом: договорённости по госдолгу США не означают отказа от допфинансирования Украины

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Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что договорённости американских властей о повышении потолка госдолга США не означают отказа Вашингтона от возможного дополнительного финансирования Украины.
Белый дом: договорённости по госдолгу США не означают отказа от допфинансирования Украины
  • Gettyimages.ru
  • © Maksym Kapliuk

«Бюджетная договорённость не исключает дополнительного экстренного финансирования, будь то для Украины или в связи с разгулом стихии», — цитирует её ТАСС.

По словам Жан-Пьер, американский лидер Джо Байден полностью придерживается такой политики.

3 июня Байден подписал закон о повышении потолка государственного долга США.

В конце мая Байден заявил, что достиг бюджетного соглашения со спикером палаты представителей американского конгресса республиканцем Кевином Маккарти, которое позволит избежать дефолта в стране.

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