Белый дом: договорённости по госдолгу США не означают отказа от допфинансирования Украины
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«Бюджетная договорённость не исключает дополнительного экстренного финансирования, будь то для Украины или в связи с разгулом стихии», — цитирует её ТАСС.
По словам Жан-Пьер, американский лидер Джо Байден полностью придерживается такой политики.
3 июня Байден подписал закон о повышении потолка государственного долга США.
В конце мая Байден заявил, что достиг бюджетного соглашения со спикером палаты представителей американского конгресса республиканцем Кевином Маккарти, которое позволит избежать дефолта в стране.