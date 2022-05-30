Фонд Ходорковского после признания нежелательным перестал помогать российским студентам

Британский The Khodorkovsky Foundation* прекратил финансовую и грантовую поддержку российских студентов и образовательных программ, говорится в финансовом отчёте организации за 2021 год. По словам представителей фонда, это произошло из-за признания организации нежелательной в России. Как стало известно RT, у фонда сократились доходы от инвестирования и сменился директор. Им стал сын олигарха Павел Ходорковский.

Лондонский фонд The Khodorkovsky Foundation опубликовал финансовую отчётность за 2021 год. RT изучил данные, представленные в реестре юрлиц Великобритании.

Согласно отчёту, грантовая активность фонда сократилась с $13,85 млн в 2020 году до $5 млн в 2021-м. Это средства, которые фонд успел перечислить студентам и образовательным учреждениям до июля прошлого года. 9 июля 2021 года Минюст признал организацию нежелательной на территории РФ.

«В связи с тем, что российское правительство признало фонд «нежелательной организацией», попечители вынуждены были прекратить его деятельность в России на неопределённый срок и рассмотреть другие способы достижения поставленных перед ним целей», — говорится в отчёте за подписью попечителя фонда Алистера Таллока.

Ежегодные доходы фонда формировались от инвестирования эндаумента (базового фонда) объёмом $500 млн. За прошедший год доходы от инвестиционной деятельности снизились. В 2020 году они составили $4,24 млн. В 2021-м — $3,89 млн.

На фоне снижения финансовых показателей произошли и управленческие перемены: 16 мая 2022 года фонд возглавил сын олигарха — Павел Ходорковский, гражданин США. RT узнал о смене директора из реестра юрлиц Великобритании.

С момента своего основания (в 2005 году) до 2021 года фонд и его дочерняя структура Oxford Russia Foundation поддержали более 30 тыс. российских студентов и их проекты, говорится в отчёте.

Из средств фонда им платили повышенные стипендии, давали гранты на проекты, помогали оплатить обучение в зарубежных вузах.

Российские эксперты ранее указывали на то, что гранты и стипендии выдавались преимущественно студентам по политологическим и правовым специальностям, и проводили связь между количеством выданных грантов и всплеском оппозиционной активности среди студентов в регионах РФ.

* Признан нежелательным на территории РФ решением Минюста РФ от 09.07.2021.