Основатель портала «Приговор» высказал мнение о возможном сотрудничестве Ходорковского с Госдепом

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RT
Основатель портала «Приговор», журналист-расследователь Сергей Соколов, в беседе с RT выразил мнение, что Михаил Ходорковский сотрудничает с Государственным департаментом США по вопросу финансирования российской внесистемной оппозиции.
Основатель портала «Приговор» высказал мнение о возможном сотрудничестве Ходорковского с Госдепом
  • AP

«Ходорковский выступает своеобразным дублёром Навального. В Госдепартаменте США обратили внимание на Михаила Борисовича. Я считаю, что Ходорковский создал миф, что он финансирует, платит, содержит (оппозицию. — RT). Да, он это делает, но основные деньги он получает через офшоры от ребят, которые всё контролируют и дёргают за верёвочки», — сообщил Соколов ведущему рубрики «Укол зонтиком» в стриме «Прекрасная Россия бу-бу-бу» на RT Виталию Серуканову.

По мнению Соколова, функцию представителя интересов Михаила Ходорковского в США выполняет его сын Павел — через фонд «Институт современной России»*. Павел Ходорковский, по словам журналиста, знаком с рядом сенаторов, конгрессменов и бизнесменов, которые крайне негативно относятся к России.

Ранее RT выяснил, что зарубежные фонды Ходорковского увеличили выдачу грантов к выборам в России в 2021 году.

* Institute of Modern Russia («Институт современной России») — организация, деятельность которой признана нежелательной на территории РФ по решению Генеральной прокуратуры от 26.04.2017.

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