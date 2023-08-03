«Последняя гастроль»: эксперты о новом процессе над Навальным и будущем его соратников

Московский городской суд 4 августа проведёт выездное заседание во владимирской колонии №6, в ходе которого, как ожидается, судья огласит приговор по новому делу Алексея Навального. Основателю ФБК* предъявлены обвинения по шести статьям УК РФ, в том числе в создании экстремистского сообщества, призывах к экстремистским действиям, а также финансировании экстремизма и вовлечении в экстремизм несовершеннолетних. Гособвинитель просит для опального оппозиционера 20 лет колонии. RT узнал, что думают о фактах дела и его перспективах эксперты в сфере права и какова дальнейшая судьба структур Навального внутри страны.

Обсуждая возможный исход нового дела против Навального, юрист Илья Ремесло в разговоре с RT указал на то, что рецидив всегда является отягчающим фактором и может существенно продлить пребывание экс-главы Фонда борьбы с коррупцией за решëткой.

«Надо исходить из того, что Навальный рецидивист, у него уже несколько судимостей. Эти девять лет, которые он отбывает сейчас, могут быть частично добавлены к тем 20, которые запросил прокурор. На окончательный срок также будут влиять такие аспекты, как отсутствие раскаяния», — говорит юрист.

Солидарен с подобной трактовкой экс-замруководителя московского штаба Навального** Виталий Серуканов. В беседе с RT он подчеркнул, что считает запрошенный прокурором срок заключения для Навального обоснованным.

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«Навальный ни в чëм не раскаивается. Как призывал свою команду, так и призывает выступать против российской власти из Вильнюса. Его соратники активно пропагандируют русофобию, расчеловечивают русских, занимают откровенно проукраинскую позицию. Навальный не отделяет себя от этой команды, считает себя её лидером, поэтому запрошенный срок адекватен», — полагает Серуканов.

Руководитель Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин считает, что основателю ФБК с высокой долей вероятности не избежать большого срока. По его предположению, приговор в 17—18 лет может стать для Навального 4 августа новой реальностью. При этом Бородин уверен, что западные покровители оппозиционера будут «пытаться воздействовать на Россию».

«Страны Запада, возможно, будут просить, чтобы Навального обменяли на кого-нибудь. Но мне не хотелось бы, чтобы реализовался подобный сценарий: если в перспективе будет ещё одно уголовное дело, например по оправданию терроризма, то фигурант может по сумме получить лет 35», — считает эксперт.

Эксплуатация образа

Комментируя возможные дальнейшие шаги находящихся за рубежом соратников Навального, юрист Илья Ремесло отмечает, что Леониду Волкову*** и Марии Певчих**** Навальный «нужен лишь в качестве образа, под который можно получать гранты».

Одним из примеров такой эксплуатации образа можно считать акцию, организованную ФБК в Европе, в рамках которой по городам столиц ЕС перемещалась инсталляция в виде камеры ШИЗО — аналогичной той, в которой содержался Алексей Навальный.

«Он им нужен исключительно как средство отработки собственной повестки. Соратники Навального пользуются тем, что он сидит, и под него получают финансирование. К примеру, на глупую эту акцию с выставлением якобы камеры ШИЗО, в которой находится Навальный, — они таскают её по всем городам Европы. Им в некотором смысле даже выгодно, чтобы ему присуждались максимально большие сроки», — замечает эксперт.

Юрист полагает, что действия команды Навального все больше скатываются в провокативное русло.

«Хочу сказать, что именно с целью организации провокации были все эти грязные вбросы про сотрудников колонии, не имевшие под собой никаких фактических оснований. Навальный нужен команде бывшего ФБК как своеобразная медийная «дойная корова» и средство для получения грантов», — подчёркивает юрист.

Напомним, в начале года команда ФБК опубликовала расследование о сотрудниках владимирской колонии, где отбывает срок Алексей Навальный. В расследовании утверждалось, что учреждение закупает продукты питания якобы по завышенным ценам, также ФБК публиковал материалы с личными нападками на руководство ИК №6, однако изложенные в расследованиях факты в реальности не нашли никакого подтверждения.

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В разговоре с RT Виталий Серуканов отметил, что соратники Навального сами неспособны генерировать какую-то внятную оппозиционную повестку.

«Окружение Навального страдает организационной и креативной импотенцией. Поэтому таскать везде «политический труп» Навального — это последняя для них гастроль. Это просто бизнес, который то разгорается, то снова затухает. Они, может быть, и рады ту же Певчих выдвинуть на первый план, но они понимают, что у них нет собственной аудитории», — говорит экс-юрист ФБК.

Вместе с тем руководитель Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин полагает, что команду Навального рано списывать со счетов — она будет пытаться и далее вести свою игру, создавая в России точки напряжения и пытаясь максимально продлить финансирование на собственные проекты.

«Они будут пытаться создавать в России точки напряжения, очередные «мусорные» информационные ресурсы, лишь бы оправдать собственное существование и поднять значимость в глазах иностранных спонсоров. Однако всё это происходит на фоне внутреннего раскола в самой тусовке навальнистов», — утверждает эксперт.

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Подрывной фактор

Илья Ремесло также предполагает, что, несмотря на все противоречия среди сторонников Навального, зарубежные кураторы по-прежнему заинтересованы в их услугах. Действовать от имени знаменитого сидельца — один из способов организации подрывных действий внутри страны.

«Существует целая программа по обзвону миллионов россиян сторонниками Навального внутри России для агитации против СВО, против Путина и так далее. Этот тренд на использование рядового актива для деструктивной активности внутри России продолжится и будет даже нарастать», — уверен Ремесло.

Экс-юрист ФБК Виталий Серуканов также говорит о том, что команда Навального активно работает по заданию западных и украинских спецслужб.

«Навальнисты распространяют проукраинские фейки, призывают к совершению террористических актов на территории России, их рядовой актив предельно радикализован, и его будут пытаться использовать в качестве «юнитов» для акций прямого действия экстремистского и террористического толка», — считает Серуканов.

Виталий Бородин называет конечного бенефициара деятельности «навальнистов». «Мы усматриваем в деятельности Навального работу конкретно на ЦРУ», — заключает он, ссылаясь на информацию компетентных органов и позицию Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией.

Как сообщал RT ранее, у региональных активистов штабов Навального были проведены обыски. В ходе проверки были изъяты в том числе средства для технического шпионажа.

* Фонд борьбы с коррупцией включён в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента, по решению Министерства юстиции РФ от 09.10.2019. Организация признана экстремистской, её деятельность запрещена на территории России по решению Мосгорсуда от 09.06.2021.

** Общественное движение «Штабы Навального» — организация признана экстремистской, её деятельность запрещена на территории России по решению Мосгорсуда от 09.06.2021.

*** Внесён в реестр физлиц-иноагентов по решению Минюста от 22.04.2022.

**** Включена в реестр физлиц-иноагентов по решению Министерства юстиции РФ от 05.05.2023.