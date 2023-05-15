«Солдаты информационных войн»: журналистка-иноагент Юлия Латынина за год заработала на антироссийской повестке €220 тыс.
- globallookpress.com
Из России бывший обозреватель «Эха Москвы» Юлия Латынина уехала более пяти лет тому назад. Произошло это после серии нападений и угроз. Последним случаем стал поджог автомобиля журналистки, совершённый неизвестными в сентябре 2017 года.
Следствие установило, что старенький BMW Латыниной намеренно подожгли на дачном участке. Латыниной на тот момент в России не было, свидетелями поджога стали её пожилые родители.
«Родители выскочили из дома, папа, 79 лет, бегал возле этой машины, пытался её потушить, чтобы не загорелся дом, а у машины — бензобак, и бензобак мог взорваться, а не взорвался он только потому, что был полный», — рассказывала журналистка.Также на russian.rt.com «Борьба против рептилоидов»: чем занимается «защищающий права военнослужащих» Совет матерей и жён
Уехав в Эстонию, Латынина учредила там два юрлица, которые контролирует вместе с продюсером и видеоредактором Дарьей Воронцовой. Согласно реестру юрлиц Эстонии, это некоммерческое объединение (MTÜ) LatyninaOrg и паевое коммерческое товарищество (OÜ) Latyninatv.
Антироссийское творчество
MTÜ LatyninaOrg основана в октябре 2018 года. Зарегистрированный вид деятельности — творчество. Это юрлицо можно считать главным по объёму получаемых на него средств.
Согласно реестру, в НКО работают всего два человека. Эта организация указана как распространитель контента на YouTube, а также на персональном сайте Латыниной — на неё поступают доходы от журналистской и издательской деятельности.
Каждый год объём получаемых грантов у этого юрлица растёт. По данным опубликованной отчётности, в 2019 году сумма поступлений составила €9 тыс. В следующем году эта сумма выросла до €39 тыс. Именно она, как следует из отчётности, проходила по строке баланса «Пожертвования и гранты» (Annetused ja toetused).
- © RT
В 2021 году объём безвозмездной помощи составил €54 тыс., а в год начала военных действий России на Украине грантодатели и спонсоры Латыниной перечислили ей вчетверо больше — €220,4 тыс.
Одновременно росли и общие обороты организации — сумма грантов, «прочих доходов» и «доходов от деятельности». В 2022 году они составили €237,1 тыс., а годом ранее — € 145 тыс.
Командная игра
Второе юрлицо, коммерческое OÜ Latyninatv, было основано в 2020 году. Основным видом его деятельности указано «производство кино-, видео- и телевизионных программ».
Пожертвования фирма не получала, за 2021 год по её счетам практически не проходило средств. В 2022 году обороты компании составили €23,8 тыс.
Таким образом, за 2022 год обороты обеих фирм журналистки составили €260,9 тыс.
Донаты от подписчиков на YouTube Латынина принимает также и в биткоинах, публикуя адрес под каждым своим видео. За всё время существования кошелька на него перечислили эквивалент $3 тыс., которые со счёта не выводились.
В обеих организациях Латыниной соучредительницей значится шеф-редактор видеотрансляций журналистки, её давняя знакомая Дарья Воронцова. Местом постоянного жительства (резидентства) Воронцовой значится Эстония.
Воронцова примечательна тем, что принадлежащая ей эстонская компания VidiumEU обслуживала чемпионат России по футболу в 2018 году. Согласно данным с сайта, компания Воронцовой в сотрудничестве с «МегаФоном» и Yamaha создала программно-аппаратный комплекс для трансляции финала ЧМ-2018.
Бенефициары войны
С началом военных действий на Украине западные страны сделали ставку на информационную войну с Россией, говорит депутат Госдумы, член комиссии ГД по противодействию иностранному вмешательству Олег Матвейчев.
«То, что информационная война усилилась сейчас, во время спецоперации, это очевидно. Траты на неё возросли многократно, — отмечает Матвейчев в разговоре с RT. — И идёт прямая оплата за позицию, которую занимают данные блогеры и журналисты. Они в данном случае являются оплачиваемыми агентами влияния — солдатами и офицерами в информационной войне против России».
Наивно полагать, говорит депутат, что блогеры и журналисты просто высказывают свою точку зрения. Это пропагандистская работа сродни той, которая велась в эпоху нацистской Германии.Также на russian.rt.com «Выдворят тысячи русскоговорящих»: в Латвии планируют депортировать за незнание латышского
Латынина — не первая, кто уехал из России и открывает собственные медиа в прибалтийских странах. Ранее RT писал, что чета журналистов Катерины Гордеевой** и Николая Солодникова, покинув Россию, открыла в Латвии две фирмы — «Открытая лекция» (Atvērtā lekcija) и «Открытая библиотека» (Open Library) — и получает на них доходы от рекламы и гранты.
Супружеская пара проживает в Риге с 2016 года, при этом популярность и доходность обоим по-прежнему обеспечивает преимущественно аудитория на родине. Однако сохранять связь с Россией популярным блогерам с каждым годом всё сложней, отмечают эксперты: за гостеприимство Латвия требует от экспатов безоговорочного осуждения политики Москвы.
* Признана иностранным агентом по решению Минюста РФ от 09.09.2022.
** Признана иностранным агентом по решению Минюста РФ от 02.09.2022.