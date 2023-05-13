Глава Минюста призвал давать статус иноагента за деятельность против традиционных ценностей

Глава Минюста России Константин Чуйченко предложил давать статус иностранного агента людям, чья деятельность направлена против духовно-нравственных ценностей.

По его словам, признание иностранным агентом наделяет человека лишь статусом, при котором он обязан соблюдать «определённые поведенческие условия».

«И этот статус сейчас должен приобретать, в том числе если его деятельность направлена против наших духовно-нравственных ценностей», — приводит РИА Новости слова Чуйченко на Петербургском международном юридическом форуме.

В апреле в Государственную думу внесли законопроект, предусматривающий усиление контроля за исполнением закона об иностранных агентах.

Кроме того, на рассмотрение Госдумы внесли законопроект, согласно которому иноагентам предлагается запретить получать не только финансовую, но и имущественную поддержку от государства.