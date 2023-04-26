В Госдуме предложили запретить иноагентам получать имущественную поддержку от государства

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На рассмотрение Госдумы внесли законопроект, согласно которому иноагентам предлагается запретить получать не только финансовую, но и имущественную поддержку от государства.
В Госдуме предложили запретить иноагентам получать имущественную поддержку от государства
  • РИА Новости

Об этом рассказал глава комиссии нижней палаты парламента по расследованию фактов вмешательства других стран во внутренние дела России Василий Пискарёв.

«Мы предлагаем в федеральном законе «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием» ввести запрет на получение иноагентами государственной имущественной поддержки», — цитирует его ТАСС.

Пискарёв также объяснил, что в настоящее время иностранные агенты не могут получать финансовую поддержку от государства, а не имущественную. По его словам, это разные виды поддержки.

Ранее сообщалось, что в Государственную думу внесён законопроект, предусматривающий усиление контроля за исполнением закона об иностранных агентах.

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