В Госдуму внесли проект об усилении контроля за исполнением закона об иноагентах

В Государственную думу внесён законопроект, предусматривающий усиление контроля за исполнением закона об иностранных агентах.

Об этом рассказал глава комиссии нижней палаты парламента по расследованию фактов вмешательства других стран во внутренние дела России Василий Пискарёв.

Он отметил, что вместе с коллегами из комиссии они продолжают «точечную настройку законодательства».

«Сегодня в Государственную думу внесён наш пакет поправок в законодательство в сфере контроля за деятельностью иноагентов», — цитирует ТАСС Пискарёва.

Депутат заявил о важности устранения любых лазеек и пробелов в законодательстве, которыми могут воспользоваться находящиеся под иностранным влиянием.

Ранее RT сообщал, что депутат Госдумы Евгений Фёдоров предложил ввести дополнительный налог для иностранных агентов на социальную поддержку детей-сирот.