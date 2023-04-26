В Госдуму внесли проект об усилении контроля за исполнением закона об иноагентах
- РИА Новости
Об этом рассказал глава комиссии нижней палаты парламента по расследованию фактов вмешательства других стран во внутренние дела России Василий Пискарёв.
Он отметил, что вместе с коллегами из комиссии они продолжают «точечную настройку законодательства».
«Сегодня в Государственную думу внесён наш пакет поправок в законодательство в сфере контроля за деятельностью иноагентов», — цитирует ТАСС Пискарёва.
Депутат заявил о важности устранения любых лазеек и пробелов в законодательстве, которыми могут воспользоваться находящиеся под иностранным влиянием.
Ранее RT сообщал, что депутат Госдумы Евгений Фёдоров предложил ввести дополнительный налог для иностранных агентов на социальную поддержку детей-сирот.