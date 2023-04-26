В Госдуму внесли проект об усилении контроля за исполнением закона об иноагентах

Короткая ссылка
В Государственную думу внесён законопроект, предусматривающий усиление контроля за исполнением закона об иностранных агентах.
В Госдуму внесли проект об усилении контроля за исполнением закона об иноагентах
  • РИА Новости

Об этом рассказал глава комиссии нижней палаты парламента по расследованию фактов вмешательства других стран во внутренние дела России Василий Пискарёв.

Он отметил, что вместе с коллегами из комиссии они продолжают «точечную настройку законодательства».

«Сегодня в Государственную думу внесён наш пакет поправок в законодательство в сфере контроля за деятельностью иноагентов», — цитирует ТАСС Пискарёва.

Депутат заявил о важности устранения любых лазеек и пробелов в законодательстве, которыми могут воспользоваться находящиеся под иностранным влиянием.

Ранее RT сообщал, что депутат Госдумы Евгений Фёдоров предложил ввести дополнительный налог для иностранных агентов на социальную поддержку детей-сирот. 

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить