Депутат Госдумы Фёдоров предложил ввести дополнительный налог для иноагентов

Короткая ссылка
Дмитрий Рункевич
Депутат Госдумы Евгений Фёдоров предложил ввести дополнительный налог для иностранных агентов на социальную поддержку детей-сирот. Копия письма на имя главы Минфина Антона Силуанова есть в распоряжении RT.
Депутат Госдумы Фёдоров предложил ввести дополнительный налог для иноагентов
  • Gettyimages.ru
  • © Bloomberg Creative Photos

В обращении законодатель отметил, что в настоящее время физические и юридические лица, признанные выполняющими функцию иностранного агента, имеют в системе налогообложения те же условия, что и иные компании либо граждане Российской Федерации, и не обременены дополнительными сборами в связи со своим статусом.

При этом основными финансовыми донорами иностранных агентов выступают государства и институты, которые применяют в отношении России, её организаций и граждан санкционное давление, заметил парламентарий.

«В этой связи прошу вас рассмотреть вопрос о возможности введения дополнительного налога в размере 5% с прибыли организации либо дохода физического лица, признанных выполняющими функцию иностранного агента, с заработной платы сотрудников организаций-иноагентов с последующим целевым перечислением полученных денежных средств на социальную поддержку детей-сирот», — говорится в обращении.

Ранее в Госдуме сообщили о предложении штрафовать иноагентов на сумму до 300 тыс. рублей за игнорирование предписаний Минюста.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить