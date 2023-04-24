Депутат Госдумы Фёдоров предложил ввести дополнительный налог для иноагентов

Депутат Госдумы Евгений Фёдоров предложил ввести дополнительный налог для иностранных агентов на социальную поддержку детей-сирот. Копия письма на имя главы Минфина Антона Силуанова есть в распоряжении RT.

В обращении законодатель отметил, что в настоящее время физические и юридические лица, признанные выполняющими функцию иностранного агента, имеют в системе налогообложения те же условия, что и иные компании либо граждане Российской Федерации, и не обременены дополнительными сборами в связи со своим статусом.

При этом основными финансовыми донорами иностранных агентов выступают государства и институты, которые применяют в отношении России, её организаций и граждан санкционное давление, заметил парламентарий.

«В этой связи прошу вас рассмотреть вопрос о возможности введения дополнительного налога в размере 5% с прибыли организации либо дохода физического лица, признанных выполняющими функцию иностранного агента, с заработной платы сотрудников организаций-иноагентов с последующим целевым перечислением полученных денежных средств на социальную поддержку детей-сирот», — говорится в обращении.

Ранее в Госдуме сообщили о предложении штрафовать иноагентов на сумму до 300 тыс. рублей за игнорирование предписаний Минюста.