Пискарёв сообщил о предложении штрафовать иноагентов на сумму до 300 тысяч рублей
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Глава комиссии Василий Пискарёв уточнил, что граждан предлагается штрафовать на сумму до 50 тыс. рублей, должностных лиц — до 100 тыс. рублей, юридических лиц — до 300 тыс. рублей.
Министерство юстиции России ранее включило комика и музыканта Семёна Слепакова* в реестр иностранных агентов.
Ранее Минюст включил в реестр иностранных агентов музыканта Максима Покровского**.
* Включён в реестр иностранных агентов по решению Минюста России от 14.04.2023
** Включён в реестр иностранных агентов по решению Минюста России от 31.03.2023.