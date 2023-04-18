Пискарёв сообщил о предложении штрафовать иноагентов на сумму до 300 тысяч рублей

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Глава комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России подготовила поправки об административной ответственности за игнорирование предписания Минюста об устранении нарушений законодательства об иноагентах.
Пискарёв сообщил о предложении штрафовать иноагентов на сумму до 300 тысяч рублей
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Глава комиссии Василий Пискарёв уточнил, что граждан предлагается штрафовать на сумму до 50 тыс. рублей, должностных лиц — до 100 тыс. рублей, юридических лиц — до 300 тыс. рублей.

Министерство юстиции России ранее включило комика и музыканта Семёна Слепакова* в реестр иностранных агентов.

Ранее Минюст включил в реестр иностранных агентов музыканта Максима Покровского**.

Включён в реестр иностранных агентов по решению Минюста России от 14.04.2023

** Включён в реестр иностранных агентов по решению Минюста России от 31.03.2023.

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