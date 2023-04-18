Пискарёв сообщил о предложении штрафовать иноагентов на сумму до 300 тысяч рублей

Глава комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России подготовила поправки об административной ответственности за игнорирование предписания Минюста об устранении нарушений законодательства об иноагентах.

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Глава комиссии Василий Пискарёв уточнил, что граждан предлагается штрафовать на сумму до 50 тыс. рублей, должностных лиц — до 100 тыс. рублей, юридических лиц — до 300 тыс. рублей. Министерство юстиции России ранее включило комика и музыканта Семёна Слепакова* в реестр иностранных агентов. Ранее Минюст включил в реестр иностранных агентов музыканта Максима Покровского**. * Включён в реестр иностранных агентов по решению Минюста России от 14.04.2023 ** Включён в реестр иностранных агентов по решению Минюста России от 31.03.2023.