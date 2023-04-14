Минюст России включил артиста Семёна Слепакова в реестр иноагентов 

Министерство юстиции России включило комика и музыканта Семёна Слепакова в реестр иностранных агентов.

Об этом говорится на сайте ведомства.

Кроме того, в реестр иноагентов включены Игорь Яковенко, Павел Мунтян, Павел Каныгин, Фонд Карнеги за международный мир, а также издания «Полигон», «Агентство» и объединение «Радужная ассоциация».

Ранее Минюст включил в реестр иностранных агентов музыканта Максима Покровского*.

В августе 2021 года сообщалось, что после перезапуска издание «Проект»** получило название «Агентство».

* Включён в реестр иностранных агентов по решению Минюста России от 31.03.2023.

** «Проект медиа» (Project Media, Inc.) — организация, деятельность которой признана нежелательной на территории РФ по решению Генеральной прокуратуры от 15.07.2021.