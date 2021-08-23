NYT: издание «Проект» продолжит работу под новым названием

После перезапуска издание «Проект»* получит название «Агентство».

Об этом бывший главный редактор Роман Баданин (Минюст внёс его в реестр СМИ-иноагентов) рассказал в интервью The New York Times.

15 июля издание временно приостановило свою работу после того, как Генпрокуратура России объявила издателя «Проекта» — американскую компанию Project Media, Inc. — «нежелательной организацией».

Поводом для признания организации нежелательной, как отметили в ведомстве, стала её деятельность, «представляющая угрозу основам конституционного строя и безопасности Российской Федерации».

Вскоре после этого Роман Баданин и его заместитель Михаил Рубин (Минюст внёс его в реестр СМИ-иноагентов) уехали из России в США. При этом Роман Баданин начал вести переговоры с представителями Михаила Ходорковского о финансировании «Проекта».

Ранее RT выяснил, что Project Media в 2018 году получила $330 тыс. в виде грантов в качестве «поддержки качественной расследовательской журналистики в России» от трёх зарубежных некоммерческих фондов, два из которых контролируются напрямую европейскими и американскими властями.

* «Проект медиа» (Project Media, Inc.) — организация, деятельность которой признана нежелательной на территории РФ по решению Генеральной прокуратуры от 15.07.2021.