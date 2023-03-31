Минюст России включил в реестр иноагентов музыканта Максима Покровского

Министерство юстиции России включило в реестр иностранных агентов музыканта Максима Покровского.

Об этом говорится на сайте ведомства.

«Покровский открыто выступал в поддержку недружественной страны — Украины, активно взаимодействовал с иностранными структурами, негативно высказывался в отношении граждан Российской Федерации, принимал участие в сборе средств в поддержку Украины», — отмечается в сообщении.

Также в соответствующий реестр попали ещё два человека и три объединения.

Ранее Министерство внутренних дел России объявило в розыск иностранного агента, а также участницу Pussy Riot Надежду Толоконникову* по уголовной статье.

* Включена в реестр иностранных агентов по решению Минюста России от 30.12.2021.