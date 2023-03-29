МВД России объявило в розыск иноагента и участницу Pussy Riot Толоконникову
- РИА Новости
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на базу розыска МВД России.
«Толоконникова Надежда Андреевна, 7 ноября 1989 года рождения. Разыскивается по статье УК России», — сказано в базе.
Вместе с этим не уточняется, о какой именно статье УК идёт речь.
Ранее Министерство внутренних дел России объявило в розыск иностранного агента Аббаса Галлямова**.
* Включена в реестр иностранных агентов по решению Минюста России от 30.12.2021.
** Включён в реестр иностранных агентов по решению Минюста России от 10.02.2023.