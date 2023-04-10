«Борьба против рептилоидов»: чем занимается «защищающий права военнослужащих» Совет матерей и жён

Как стало известно RT, правоохранительные органы собираются начать проверку Совета матерей и жён (СМЖ). Организацию подозревают в получении финансирования из-за рубежа и сотрудничестве с иностранными спецслужбами. СМЖ привлёк общественное внимание после объявления в России частичной мобилизации. Тогда совет провозгласил своей главной задачей защиту прав военнослужащих, которых якобы насильно отправляли в Донбасс. Однако уже первые инициативы СМЖ заставили экспертов усомниться в чистоте его правозащитных замыслов. Главу совета Ольгу Цуканову называют верной последовательницей одиозной самарской активистки и иноагента Светланы Пеуновой* (Лады-Русь), объявленной в федеральный розыск по подозрению в мошенничестве. Скрываясь за рубежом, Пеунова продолжает вести свой YouTube-проект «Обманутая Россия», где рассказывает, что страной правят двойники, а планете угрожают рептилоиды.

В конце 2022 года в социальных сетях начали активно распространяться новости о создании некоего Совета матерей и жён. Целью движения провозглашалась защита прав мобилизованных, которых якобы насильно заставляли подписывать контракт и отправляться в зону СВО в Донбасс.

Лидером новой структуры стала Ольга Цуканова, общественник из Самары, сторонница скандально известной активистки и популярного YouTube-блогера Светланы Пеуновой.

Цуканова утверждала, что её собственного сына также принуждали подписать контракт. Эту историю рассказывали, в частности, издания «Вёрстка», «Бумага», «Радио Свобода»**.

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До объявления мобилизации Цуканова пыталась построить политическую карьеру, выдвинувшись кандидатом в Совет депутатов Железнодорожного района города Самары от партии «Воля», однако ей отказали в регистрации.

По данным базы «СПАРК-Интерфакс», Цуканова была в составе учредителей Самарского регионального отделения партии «Воля». В соцсетях можно найти её фото с плакатом в поддержку Светланы Лады-Русь Пеуновой.

Пеунова, помимо канала на YouTube, вела активную деятельность офлайн. В частности, возглавляла до ликвидации решением Верховного суда РФ партию «Воля», была также руководителем Общенародного союза возрождения России, в состав которого входит Совет матерей и жён.

В настоящий момент она ведёт свою деятельность из-за рубежа, куда уехала после возбуждения против неё в 2016 году уголовных дел.

Пеунова тогда была объявлена в международный розыск по статьям об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью и о мошенничестве.

По данным правоохранительных органов, Лада-Русь с помощью шантажа, психологического воздействия и угроз довела местную жительницу до тяжёлого психического расстройства.

Помимо Ольги Цукановой, в составе организаторов Совета матерей и жён есть и некая Татьяна Баулина. Её аккаунт в социальной сети «ВКонтакте» свидетельствует об активной вовлечённости в работу медийной сетки Светланы Лады-Русь Пеуновой — она подписана на многочисленные профильные сообщества.

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Вместе с Цукановой Татьяна Баулина принимала активное участие в пресс-конференции совета, выступив первой на её открытии и призвав «бороться за мужей, сыновей, родину».

Оксана Дивисенко, другая соратница Светланы Лады-Русь Пеуновой, также вошедшая совместно с Цукановой и Баулиной в состав учредителей Совета матерей и жён, прямо называет Пеунову «народным лидером, избранным на съезде».

Дивисенко активно распространяет различные обращения Пеуновой — в частности, одно из последних, в котором Лада-Русь утверждает, что «не надо брать в руки оружие и идти воевать где-то в сопредельном государстве».

Сектанты и отрицатели ковида

Ликвидированная партия «Воля» была далеко не первой структурой, связанной с именем Светланы Лады-Русь Пеуновой. Так, Центр религиоведческих исследований во имя священномученика Иринея Лионского причисляет организацию «Путь к Солнцу» (по данным СПАРК-Интерфакс, ликвидирована и исключена из реестра ЕГРЮЛ 26.01.2015), возглавляемую в своё время Ладой-Русь, к списку наиболее известных деструктивных тоталитарных сект.

Представители этого объединения в 2019 году активно проводили собрания и съезды в крупнейших российских городах, включая семинары по различным наиболее обсуждаемым социально-политическим темам с обязательным призывом по итогу: «Ладу-Русь — в президенты».

Светлана Лада-Русь Пеунова в итоге действительно решилась подать документы для регистрации кандидатом в президенты РФ, однако ЦИК отказала ей из-за невыполнения обязательного требования по сбору 2 млн подписей в качестве самовыдвиженца.

На фоне вспышки коронавирусной инфекции на базе Общенародного союза возрождения России (ОСВР) было создано движение «Нет принуждению!», активисты которого выступали против вакцинации населения от COVID-19.

Активисты, связанные с Пеуновой, рассказывали про планы «мирового правительства», которое хочет оставить на планете лишь один золотой миллиард, называли вакцинацию «эвтаназией» и рассказывали про «подкупленное Рокфеллерами» руководство России.

Адептами Лады-Русь на базе ОСВР был также создан Союз родителей «Вместе», функционеры которого выступают против дистанционного обучения и цифровизации образования в целом. По их мнению, это снова планы «мирового правительства» — установить полный контроль за образованием.

Зарубежные связи

По данным источника RT в правоохранительных органах, в конце ноября прошлого года после нескольких акций, организованных движением «Совет матерей и жён» у Министерства обороны РФ, администрации президента РФ, Госдумы и других госведомств, а также круглого стола «У народа накопились вопросы. Просим ответить» Ольга Цуканова посетила Главное управление по обслуживанию дипломатического корпуса при МИД РФ, где встречалась с внештатным корреспондентом телеканала CNN Анастасией Харченко.

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В январе 2023 года продюсер и шеф-корреспондент американского телеканала Vice Вероника Сильченко интересовалась возможностью встречи с Цукановой для получения информации о деятельности движения «Совет матерей и жён», а также сведений о мобилизации.

По данным источника RT, целью всех этих контактов со стороны сотрудников иностранных медиа с Ольгой Цукановой был сбор материала для готовящегося к выходу фильма о проведении РФ специальной военной операции на территории Украины, направленного на западную целевую аудиторию и имеющего максимально негативный антироссийский подтекст.

«Всё, что только возможно»

В разговоре с RT профессор ПСТГУ Александр Дворкин рассказал, что последователи Светланы Лады-Русь Пеуновой успешно продолжают дело наставника.

«Организации Светланы Пеуновой — это секта, которая просто принимает разные обличья. Я бы назвал её оккультно-политической и конспирологической, там присутствует набор из всего, что только возможно. А так как адептов секты постоянно нужно загружать чем-то, то Пеунова с её манией величия просто так не остановится», — полагает Дворкин.

Профессор подчёркивает, что Пеунова на самом деле далеко не оригинальна в своих идеях, однако они обладают довольно большим деструктивным потенциалом.

«Все эти идеи про тайные козни Рокфеллеров и прочая конспирология — всё это популярно в той социальной нише, которая составляет её основное вербовочное поле. Но она эти идеи не придумала — она их перерабатывает и запускает по новой. Достаточно типична история с рептилоидами, про которых говорила Пеунова. Именно она ведёт бескомпромиссную борьбу против рептилоидов, захвативших власть в мире. Ещё есть «жидорептилоиды» — это такая идея, что рептилоиды каким-то образом скрестились с евреями, в результате чего получились мутанты, ещё более коварные и опасные», — заключил эксперт.

* Внесена Министерством юстиции РФ в реестр физических лиц-иноагентов 23.03.2023.

** «Радио Свобода» / «Радио Свободная Европа» — СМИ, признанное иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 05.12.2017.