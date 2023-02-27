The Economist: мобилизация на Украине проходит с огромными нарушениями

Мобилизация на Украине проходит с огромными нарушениями действующего украинского законодательства, пишет издание The Economist.

В статье говорится, что военкоматы на Украине пользуются любой возможностью, чтобы призвать граждан в армию.

Так, например, в материале рассказывается история объявленного годным к службе инвалида, у которого нет рук.

«Поступали сообщения о призывных уведомлениях, выдаваемых иногда с применением насилия на военных похоронах во Львове, на блокпостах в Харькове, в торговых центрах в Киеве и на улицах в Одессе», — заявили авторы статьи.

Издание со ссылкой на источники подчёркивает, что украинские военкоматы нарушают все законы, пользуясь невнятными формулировками в законодательстве в случаях вооружённых конфликтов.

Ранее стало известно, что украинских граждан призывного возраста, которые желают выехать через Латвию, Литву и Эстонию в Россию, а также из Польши в Белоруссию, принудительно возвращают на Украину и мобилизуют в армию по запросу украинских властей.

Действие военного положения и всеобщей мобилизации продлено на Украине ещё на 90 дней с 19 февраля.