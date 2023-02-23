РИА Новости: желающих попасть в Россию из Прибалтики украинцев принудительно мобилизуют

Украинских граждан призывного возраста, которые желают выехать через Латвию, Литву и Эстонию в Россию, а также из Польши в Белоруссию, принудительно возвращают на Украину и мобилизуют в армию по запросу украинских властей.

Об этом РИА Новости рассказал источник, знакомый с ситуацией.

По словам собеседника агентства, украинцев призывного возраста задерживают на границе, отвозят в посольства Украины в этих странах, а оттуда отправляют на родину и принудительно мобилизуют.

То же самое происходит с теми гражданами Украины, которые пытаются попасть на территорию Европейского союза, добавил источник.

Посол России в Великобритании Андрей Келин ранее сообщил, что, по его данным, украинцев в статусе беженцев вербуют на территории Великобритании.

Действие военного положения и всеобщей мобилизации будет продлено на Украине ещё на 90 дней с 19 февраля.