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Эстония почти в два раза увеличит личный состав армии в случае объявления мобилизации

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В случае объявления мобилизации Эстония почти в два раза увеличит личный состав армии в военное время, заявили в Минобороны страны.
Эстония почти в два раза увеличит личный состав армии в случае объявления мобилизации
  • Gettyimages.ru

«Согласно решению правительства, личный состав Сил обороны в условиях военного времени увеличится с нынешних 26 700 до 43 700 военнослужащих. Личный состав военного времени может быть созван только после объявления мобилизации», — говорится в сообщении ведомства.

Уточняется, что в верхний предел теперь будут включены около 6,4 тыс. человек из Сил обороны, ещё примерно 30 тыс. человек — члены военизированного ополчения Кайтселийт и многочисленные резервисты.

В Минобороны отметили, что личный состав военного времени может быть созван только при объявлении мобилизации при провозглашении военного положения.

Ранее сообщалось, что Соединённые Штаты на этой неделе перебросят через Эстонию боевую технику в рамках подготовки к учениям в Финляндии.

В состав контингента входит бронетанковый общевойсковой батальон с танками Abrams и боевыми машинами пехоты Bradley.

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