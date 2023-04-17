Посольство: США перебросят через Эстонию боевую технику на учения в Финляндии

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Соединённые Штаты на этой неделе перебросят через Эстонию боевую технику в рамках подготовки к учениям в Финляндии.
Посольство: США перебросят через Эстонию боевую технику на учения в Финляндии
  • AP

Об этом сообщило американское посольство в Таллине.

«Боевая группа батальона 2-й бронетанковой бригады армии США проведёт операции по переправке техники через Эстонию, а затем отправит её на пароме через порт Таллина в Хельсинки», — говорится в сообщении.

Уточняется, что в состав контингента входит бронетанковый общевойсковой батальон с танками Abrams и боевыми машинами пехоты Bradley.

Ранее сообщалось, что два фрегата Североатлантического альянса прибудут в Хельсинки после учений на Балтике.

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