Два корабля НАТО прибудут в Хельсинки после учений на Балтике
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Об этом сообщают ВМС Финляндии.
«Два фрегата из состава Постоянной морской группы НАТО 1 посетят Хельсинки с 13 по 16 апреля 2023 года. Перед прибытием они приняли участие в учениях», — говорится в сообщении.
Отмечается, что фрегаты провели учения вместе с кораблями берегового флота Финляндии в Финском заливе.
4 апреля Финляндия официально вступила в Североатлантический альянс.
Войска ПВО России приступили к отработке вопросов по защите северо-западной границы на фоне расширения НАТО за счёт вступления в альянс Финляндии.
Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что Москва в спокойном ключе обнародует, когда настанет подходящий момент, то, что российской стороной будет сделано в ответ на вступление Финляндии в НАТО.