Два корабля НАТО прибудут в Хельсинки после учений на Балтике

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Два фрегата Североатлантического альянса прибудут в Хельсинки после учений на Балтике.
Два корабля НАТО прибудут в Хельсинки после учений на Балтике
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщают ВМС Финляндии.

«Два фрегата из состава Постоянной морской группы НАТО 1 посетят Хельсинки с 13 по 16 апреля 2023 года. Перед прибытием они приняли участие в учениях», — говорится в сообщении.

Отмечается, что фрегаты провели учения вместе с кораблями берегового флота Финляндии в Финском заливе.

4 апреля Финляндия официально вступила в Североатлантический альянс.

Войска ПВО России приступили к отработке вопросов по защите северо-западной границы на фоне расширения НАТО за счёт вступления в альянс Финляндии.

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что Москва в спокойном ключе обнародует, когда настанет подходящий момент, то, что российской стороной будет сделано в ответ на вступление Финляндии в НАТО.

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