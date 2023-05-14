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Макрон: архитектура безопасности ЕС должна исключать конфронтацию с Россией

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Архитектура европейской безопасности должна включать в себя отсутствие конфронтации с Россией, заявил президент Франции Эммануэль Макрон.
Макрон: архитектура безопасности ЕС должна исключать конфронтацию с Россией
  • AP
  • © Yoan Valat

По его словам, он всегда говорил, что в будущем данная архитектура должна обеспечить безопасность Украины.

«Но она также должна включать в себя отсутствие конфронтации с Россией и выстраивание заново устойчивого баланса», — сказал Макрон в интервью изданию L'Opinion.

Он отметил, что для этого необходимо преодолеть много этапов.

В апреле Макрон заявил газете Le Parisien, что намерен сделать всё, чтобы не допустить расширения конфликта на Украине и «не дать России победить» нынешний киевский режим.

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