Юрист обнаружил косвенные улики финансирования ФБК в США

Функционирующая в США «дочка» ФБК* Anti-Corruption Foundation (ACF)** официально зарегистрировалась для получения пожертвований в семи американских штатах. На это обратил внимание юрист-расследователь Илья Ремесло.

Юрист указывает, что, согласно законодательству США, работающая на территории страны НКО обязана создать специализированный сайт, на котором должна раскрывать контактные сведения и некоторые детали собственного финансирования.

Илья Ремесло полагает, что обнародованные ACF сведения говорят о попытках легализации иностранного финансирования структур ФБК.

В разговоре с RT Илья Ремесло подчеркнул, что находящееся за рубежом руководство ФБК не афиширует работу своих структур в США, в частности сбор финансовых средств.

«У ФБК есть два сайта. Один — общеизвестный, международный, для разного рода либеральных журналистов. А есть второй, в США, никому не известный, который завели, потому что законодательство США требует полного раскрытия информации о деятельности НКО, в частности её адрес, цели, источники финансирования», — замечает юрист.

По мнению эксперта, найденные данные о сборе пожертвований в ряде американских штатов подтверждают аргументы в пользу наличия у ФБК скрытого финансирования в США по линии крупных фондов, связанных с Госдепом.

«Американская «дочка» ФБК указала, что зарегистрировалась для сбора пожертвований в семи штатах: Нью-Йорке, Нью-Джерси, Мэне, Пенсильвании, Юте, Вашингтоне и Северной Каролине. Это имеет смысл только в том случае, если ФБК получает деньги от аффилированных с органами власти структур, таких, к примеру, как «Национальный фонд в поддержку демократии» (NED)***. Таким образом, мы имеем дело со средством легализации финансирования ФБК по линии американских правительственных фондов», — утверждает Ремесло.

При этом, по мнению юриста, переключение на сбор «донатов» в различных штатах США косвенно свидетельствует о том, что никаких иллюзий по поводу внутрироссийской или даже эмигрантской поддержки руководство ФБК не испытывает.

Напомним, ранее RT сообщал, что Леонид Волков**** и Владимир Ашурков создали в 2021 году американский «клон» ФБК, зарегистрировав в штате Массачусетс Anti-Corruption Foundation, Inc. (ACF). Как стало известно позднее, ACF получает финансирование от структур экс-олигарха Михаила Ходорковского*****.

* Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) включён в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента, по решению Министерства юстиции РФ от 09.10.2019. Организация признана экстремистской, её деятельность запрещена по решению Мосгорсуда от 09.06.2021.

** Anti-Corruption Foundation International, Inc включён в перечень НПО, деятельность которых признана нежелательной в РФ, решением Генпрокуратуры от 22 мая 2023 года. Организация включена в реестр иноагентов 23 декабря 2022 года.

*** «Национальный фонд в поддержку демократии» (The National Endowment for Democracy) — организация, деятельность которой признана нежелательной на территории РФ по решению Генеральной прокуратуры от 28.07.2015.

**** Включён в реестр физлиц, выполняющих функции иностранного агента, по решению Минюста РФ от 22.04.2022.

***** Включён в реестр физлиц, выполняющих функции иностранного агента, по решению Минюста России от 20.05.2022.