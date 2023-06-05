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RT: фигурант дела Навального Даниэль Холодный контролировал «чёрную кассу» Любови Соболь

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RT
Бывший технический директор одного из YouTube-каналов Алексея Навального Даниэль Холодный, который является фигурантом дела о финансировании экстремистской деятельности и участии в экстремистском сообществе, по данным источника RT в окружении соратницы Навального Любови Соболь*, заведовал её «черной кассой», через которую западными спонсорами на нужды оппозиции в России перечислялись сотни миллионов рублей.
RT: фигурант дела Навального Даниэль Холодный контролировал «чёрную кассу» Любови Соболь
  • РИА Новости

Как рассказал источник RT, Холодный пришёл в команду Навального в 2017 году в качестве волонтёра «Протестной Москвы» для участия в уличных акциях. Затем, ближе познакомившись с Соболь в 2018 году, он вошёл в её команду. Именно по её протекции, как уточняет источник, Холодный впоследствии стал сотрудником флагманского YouTube-проекта «Навальный LIVE».

Источник рассказал RT, что начиная с 2018 года и по 2021-й Холодный был «финансовым кошельком» Соболь, агрегируя и распределяя теневые средства, поступавшие от западных заказчиков и теневых спонсоров. По его данным, за этот период через Холодного прошли сотни миллионов рублей, потраченные на антироссийскую пропаганду и различные проекты Соболь. В частности, по данным источника, в 2019 году Холодный переправлял деньги из Грузии на нужды предвыборной кампании Соболь.

В дальнейшем, после переезда Соболь за рубеж, Холодный последовал за ней и какое-то время пытался работать в зарубежных структурах ФБК** — однако из-за серьёзных разногласий между своей начальницей и Леонидом Волковым*** ему не удалось продлить ВНЖ в Литве, рассказал источник.

В итоге Холодный вернулся в Россию, где и был задержан правоохранительными органами. По данным экс-замруководителя московского штаба Навального**** Виталия Серуканова, возвращение Холодного в Россию было фактически подстроено Волковым, который таким образом избавлялся от одного из приближённых Соболь.

Как сообщил ранее RT, Даниэль Холодный проходит вместе с Алексеем Навальным по новому уголовному делу об организации и финансировании экстремистского сообщества, а также о призывах к осуществлению экстремистской деятельности.

* Включена в реестр физлиц, выполняющих функции иностранного агента, по решению Минюста России от 22.07.2022.

** Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) включён в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента, по решению Министерства юстиции РФ от 09.10.2019. Организация признана экстремистской, её деятельность запрещена на территории России по решению Мосгорсуда от 09.06.2021.

*** Включён в реестр физлиц, выполняющих функции иностранного агента, по решению Минюста России от 22.04.2022.

**** Общественное движение «Штабы Навального» — организация признана экстремистской, её деятельность запрещена на территории России по решению Мосгорсуда от 09.06.2021.

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