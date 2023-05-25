Названы статьи нового уголовного дела в отношении Алексея Навального

Стали известны статьи нового уголовного дела в отношении Алексея Навального. Ранее сообщалось, что данное дело поступило в Мосгорсуд.

Согласно данным онлайн-картотеки суда, Навальному инкриминируют обвинения по пяти статьям Уголовного кодекса РФ, включая создание экстремистского сообщества.

Полный перечень обвинений, которые дошли до суда, следующий.

Навальному вменяют создание и финансирование экстремистского сообщества (ст. 282.1 и 282.3 УК РФ соответственно) и публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности (ст. 280 УК РФ). В рамках уголовного дела в действиях Навального доказаны эпизоды реабилитации нацизма (ст. 354.1 УК РФ) и вовлечения несовершеннолетних в преступные антиобщественные деяния (ст. 151.2 УК РФ).

Последняя статья может быть связана со случаями, когда на митингах, организованных ФБК*, задерживали несовершеннолетних.

На скамье подсудимых вместе с Навальным оказался и бывший технический директор YouTube-канала «Навальный Live» Даниэль Холодный — ему вменяют два состава. Следствие доказало участие Холодного в экстремистской организации (ч. 2 ст. 282.1 УК РФ) и финансировании экстремистской деятельности (ст. 282.3 УК РФ).

Как писал RT, в марте 2023 года Навальный закончил ознакомление с материалами дела, несколько месяцев дело находилось на утверждении в прокуратуре. Как ранее сообщал RT, дело о терроризме и экстремизме в отношении Навального было возбуждено в октябре 2022 года. «Террористический» состав, по данным RT, выделен в отдельное производство и будет рассмотрен другим судом.

Как сообщали источники RT, новые обвинения частично связаны с весенними попытками Навального спровоцировать так называемые антивоенные протесты. Тогда Навальный, а также представители его окружения, призывал активистов, в частности, к свержению государственного строя, вооружённой борьбе против законных органов власти.

По данным источников, он лично руководил действиями своих сторонников.

* Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) включён в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента, по решению Министерства юстиции РФ от 09.10.2019. Организация признана экстремистской, её деятельность запрещена на территории России по решению Мосгорсуда от 09.06.2021.