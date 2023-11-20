«Месть Волкова»: к сливу информации о фабрике троллей ФБК может быть причастен экс-руководитель штабов Навального

Как выяснил RT, утечка информации о связанной с фондами ФБК* и Free Russia Foundation** фабрике троллей имеет отношение к одному из ближайших соратников Навального***, экс-руководителю региональной сети его штабов**** Леониду Волкову*****. По данным источников из несистемной оппозиционной среды, именно Волков инициировал слив информации в СМИ, рассчитывая таким образом нанести урон другому флангу навальнистов во главе с Марией Певчих******. Однако старый конфликт вдруг обернулся масштабным ударом по репутации всей русскоязычной оппозиции за рубежом, отмечают эксперты. Оказалось, что «борцы за демократию» в своих попытках «расшатать режим» используют те самые методы, которые ранее безуспешно пытались приписать российским властям.

Скандал в русскоязычных оппозиционных кругах, отказавшихся после начала СВО от открытых политических акций в России и обосновавшихся за границей, спровоцировало либертарианское СМИ SVTV.

Издание сообщило, что при финансовой поддержке фонда Free Russia Foundation (FRF) в Вильнюсе и Тбилиси действуют отделения фабрики троллей — групп онлайн-комментаторов, пытающихся в ходе сетевых дискуссий продвигать антивоенную повестку и заниматься контрпропагандистской работой на площадках социальных сетей.

По данным авторов материала, руководит проектом экс-начальник московского штаба Навального Олег Степанов. Он называется «Центр стратегических коммуникаций» и, как выяснили журналисты, специализируется на разного рода информационных кампаниях, в том числе и на направленных против представителей соперничающих ветвей несистемной оппозиции.

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Слить конкурента

Между тем, как утверждают источники RT из оппозиционной среды, инициатива придать чувствительной информации про «троллей ФБК» максимальную публичность к Степанову отношения не имеет.

По их словам, за скандалом стоит Леонид Волков, который таким образом пытается дискредитировать некогда единомышленника, а в последние годы прямого конкурента в борьбе за иностранные гранты — Марию Певчих.

Давний конфликт Волкова и Певчих вошёл в стадию обострения после инцидента с подписанием Волковым письма в поддержку снятия санкций с основателей «Альфа-Групп» Михаила Фридмана и Петра Авена.

В результате обнародования этой истории в СМИ Волков потерял пост председателя правления американской «дочки» ФБК — Anti-corruption Foundation Inc.******* (ACF) и был вынужден сосредоточиться на более мелких, нишевых политических проектах.

Источник RT в окружении Леонида Волкова отмечает, что публикация об оппозиционной фабрике троллей не появилась бы, если бы не озабоченность экс-главы штабов Навального нарастающим уровнем организационного и финансового взаимодействия Марии Певчих со структурами Михаила Ходорковского********.

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Через FRF, а также аффилированные юрлица, такие как Reforum Spaces, эти структуры финансировали проекты, в которых ведущую роль играли выдвиженцы команды Певчих.

При этом представителей группы Волкова, по словам собеседника RT, отодвигали в сторону от финансовых потоков.

Теневой фонд

Удивительным образом эта частная история противостояния двух кандидатов в борьбе за одно освободившееся место патрона стала «проверкой на вшивость» для всей оппозиции — как навальнистов, так и для людей из команды МБХ.

Успешно пройти её, как свидетельствуют представленные SVTV факты, не удалось никому: согласно утечке, фабрику троллей финансировал именно фонд Free Russia Foundation. Тот, в свою очередь, получал финансовые средства от структур, аффилированных с Михаилом Ходорковским.

От организации к организации деньги перетекали в виде грантов — в поддержку «демократии, журналистики и гражданских свобод». Так, связанные с экс-олигархом юрлица только в 2022 году профинансировали гранты российским эмигрантам на сумму $16,8 млн.

Согласно опубликованным отчётностям этих организаций, средства пошли Фонду борьбы с коррупцией, оппозиционным YouTube-каналам, а также на создание убежищ для оппозиционеров и финансирование политических акций.

Ещё $4,1 млн на те же цели структурам Ходорковского перечислили Госдеп США и американские НКО. Из этих средств соратница Ходорковского Наталья Арно, возглавляющая Free Russia Foundation, получила целевой грант в размере $1 млн.

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Под эгидой проекта FRF «Ковчег» в 2022 году осуществлялась так называемая эвакуация из России сотрудников различных оппозиционных структур (прежде всего «Открытой России»********* и центрального офиса ФБК) в страны Прибалтики, в частности в Литву, в столице которой — Вильнюсе — и был организован основной медиахаб ФБК и структур Ходорковского: суммарно на эти цели, как выяснил RT, было потрачено порядка €700 тыс.

Примечательно, что локации, в которых расположены центры работы фабрики троллей, совпадают с местами, где на деньги Free Russia Foundation были созданы так называемые коливинги Reforum Spaces.

По данным RT, оба проекта FRF — «Ковчег» и Reforum Spaces — тесно связаны между собой и оба получают целевое финансирование по линии грантов Госдепартамента США.

Reforum Spaces, возглавляемый Натальей Арно, в 2022 году получил доход в размере $186,7 тыс. (в валюте отчётности €178,5 тыс.). И речь идёт лишь о данных, которые отражены в официальных отчётах организаций, обязательных по местному законодательству.

Так, только по известному RT биткоин-кошельку «Ковчега» с апреля 2022 по октябрь 2023 года прошло ещё $58 тыс.

«Внутривидовая грызня»

В разговоре с RT изучающий оппозиционные механизмы финансирования юрист Илья Ремесло подчеркнул, что скандал вокруг фабрики троллей FRF и ФБК свидетельствует о напряжённой внутривидовой борьбе за сокращающиеся грантовые ресурсы.

«Допускаю, что это месть Волкова Певчих. Они как пауки в банке борются за сокращающийся финансовый ресурс. При этом тезисы их медийной отработки резонансных событий почти дословно совпадают с тем, что писали в сети те самые оппозиционные тролли», — отметил Ремесло.

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Юрист также подчеркнул, что оппозиционная среда крайне неоднородна и в том же ФБК существует много групп и центров влияния, которые тянут одеяло на себя, но две самые влиятельные группировки сформировались вокруг Волкова и Певчих.

Продолжающееся дробление и децентрализация не имеющей ни единого лидера, ни единой политической программы русскоязычной оппозиции на Западе способствуют формированию благоприятной почвы для расцвета коррупции.

Отмечая этот тренд, Илья Ремесло привёл аудиторский отчёт о деятельности Free Russia Foundation, который проводился независимым западным аудитором — компанией Rubino.

Из отчёта следует, что фонд нецелевым образом расходовал деньги американских налогоплательщиков, получаемых через гранты Госдепартамента.

«Даже максимально лояльный к ним аудитор отметил, что не все расходы по грантам тратились на указанные задачи. Фонд получал грант Госдепа — они заявляли, что полностью его израсходовали, на самом деле аккумулируя остатки на счетах. В чьи карманы затем клались эти средства, американцам теперь предстоит выяснять у руководства фонда», — заключил эксперт.

* Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) включён в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента, по решению Министерства юстиции РФ от 09.10.2019. Организация признана экстремистской, её деятельность запрещена по решению Мосгорсуда от 09.06.2021.

** Free Russia Foundation (фонд «Свободная Россия») — организация, деятельность которой признана нежелательной на территории РФ по решению Генеральной прокуратуры от 28.07.2019.

*** Включён в реестр физлиц, причастных к терроризму и экстремистской деятельности, 25 января 2022 года.

**** Организация «Штабы Навального» признана экстремистской, её деятельность запрещена на территории России по решению Мосгорсуда от 09.06.2021.

***** Включён в реестр физлиц, выполняющих функции иностранного агента, по решению Минюста России от 22.04.2022.

****** Внесена в реестр физлиц-иноагентов по решению Министерства юстиции РФ от 05.05.2023.

******* Включён в перечень НПО, деятельность которых признана нежелательной на территории России, по решению Минюста России от 01.06.2023.

******** Включён в реестр физлиц, выполняющих функции иностранного агента, по решению Минюста России от 20.05.2022.



********* «Общественное сетевое движение «Открытая Россия» (Open Russia Civic Movement, Open Russia) — организация, деятельность которой признана нежелательной на территории РФ по решению Генеральной прокуратуры от 26.04.2017.