RT: Мария Певчих консолидирует управление медийной «сеткой» ФБК

Как стало известно RT, Мария Певчих* проводит аудит расходов всех медиапроектов Фонда борьбы с коррупцией**. По данным собеседника редакции из окружения Певчих, действия соратницы Алексея Навального направлены на лишение рычагов управления членов команды Леонида Волкова***.

По данным источника RT, финансовый голод испытывают прежде всего проекты ФБК в «сетке «Навальный.Live», которые вели приближённые Леонида Волкова — в частности, экс-директор ФБК Иван Жданов****.

По информации источника, Жданову не позволяют расширять штат и проводить техническое обновление студии. Значительно сократилось финансирование контента производимого пресс-секретарём Навального Кирой Ярмыш*****, а также Русланом Шаведдиновым******.

Помимо проблем с финансированием, команда Певчих максимально ограничила лоббистские возможности Леонида Волкова, которого перестали принимать крупные американские и европейские политики.

По данным собеседника RT, это стало результатом аппаратного проигрыша Волкова, который после скандальной истории с письмом в поддержку миллиардера Михаила Фридмана публично заявлял о том, что за ним остаётся международный сектор работы ФБК.

* Внесена в реестр физлиц-иноагентов по решению Министерства юстиции РФ от 05.05.2023.

** Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) включён в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента, по решению Министерства юстиции РФ от 09.10.2019. Организация признана экстремистской, её деятельность запрещена на территории России по решению Мосгорсуда от 09.06.2021.

*** Включён в реестр физлиц, выполняющих функции иностранного агента, по решению Минюста России от 22.04.2022.

**** Включён Росфинмониторингом в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, от 14.01.2022.

***** Включена в реестр физлиц, выполняющих функции иностранного агента, по решению Минюста России от 14.10.2022.

****** Включён в реестр физлиц, выполняющих функции иностранного агента, по решению Минюста России от 22.07.2022.