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Источник: соратник Навального Леонид Волков рассчитывает сохранить контроль над финансами ФБК

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RT
По данным источника RT в руководстве Фонда борьбы с коррупцией*, Леонид Волков** рассчитывает сохранить контроль над финансовыми потоками американского «клона» ФБК — организации ACF, несмотря на анонсированную ранее отставку с поста её руководителя.
Источник: соратник Навального Леонид Волков рассчитывает сохранить контроль над финансами ФБК
  • РИА Новости

Как рассказал RT источник, знакомый с ситуацией, Волков противится передаче контроля над пожертвованиями в пользу организации новому руководству фонда.

В качестве наиболее вероятного нового директора американского ФБК источники RT называют экс-сотрудницу российского ФБК, оппозиционного блогера Марию Певчих.

На Волкова оформлены, в частности, крипто-кошельки, через которые осуществляется анонимный сбор средств в пользу ФБК. Так, по состоянию на сентябрь 2022 года на крипто-счетах Волкова хранились свыше $840 тыc. анонимных пожертвований, а в финансовом отчёте ФБК за 2021-й фигурирует сумма годовых пожертвований, превышающая 81 млн рублей.

Как сообщал RT ранее, Волков заявил об отставке с поста руководителя Anti-Corruption Foundation, Inc. (ACF) после скандала с письмом в поддержку снятия санкций с основателей «Альфа-Групп». Обращение за его подписью, по информации источника, «слили» в сеть политические оппоненты внутри российской оппозиции.

* Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) включён в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента, по решению Министерства юстиции РФ от 09.10.2019. Организация признана экстремистской, её деятельность запрещена на территории России по решению Мосгорсуда от 09.06.2021.

** Включён в реестр физлиц, выполняющих функции иностранного агента, по решению Минюста России от 22.04.2022.

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