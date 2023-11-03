Грант на поражение: как Каспаров намерен лоббировать антироссийские санкции в Европарламенте

Некоммерческая организация «Российский комитет действия» (РКД), которой руководят гроссмейстер Гарри Каспаров*, бывший спонсор российской оппозиции Борис Зимин** и экс-депутат Дмитрий Гудков***, получила регистрацию в реестре лоббистов при Европарламенте. Об этом RT узнал из Реестра прозрачности ЕС. Предполагается, что её лидеры будут продвигать инициативы, связанные с антироссийскими санкциями и международной помощью Киеву. Однако лобби Каспарова вряд ли как-то повлияет на исчерпавшую свой ресурс санкционную политику ЕС, отмечают эксперты. По словам политологов, русскоязычная оппозиция на Западе всерьёз уже и не ставит такой задачи, но борьба за иностранные гранты по-прежнему вынуждает РКД имитировать политическую активность.

Главная задача новой лоббистской структуры — продвижение санкций против России. Об этом прямо написано в информационной карточке организации в Реестре прозрачности ЕС.

В качестве целей регистрации называются «ответ ЕС на действия России на Украине», «формирование десятого пакета санкций», «помощь Евросоюза Украине», «ограничительные меры ЕС против России».

Правовая форма лоббиста в Реестре прозрачности ЕС указана весьма неопределённо, зато адрес дан точный — Литва, Вильнюс, многоквартирный дом.

Центральным проектом, который везде публично продвигает Российский комитет действия (РКД), является внедрение так называемых паспортов европейских русских. Это документ, который, по задумке авторов проекта, должен демонстрировать лояльность его обладателя Евросоюзу и отказ от поддержки официальной политики России.

Как сформулировал идею проекта сам Каспаров в одном из интервью, желающий получить визу в Европу гражданин РФ должен будет подписать декларацию, в которой ему придётся «публично признать Крым украинским», а также назвать действующую власть в РФ нелегитимной, а военные действия Москвы на Украине — преступными.

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В том же интервью Каспаров дал понять, что именно он со своими коллегами из РКД планирует заниматься фильтрационными мероприятиями, то есть при поддержке официальных властей ЕС решать, кто из россиян достоин получения визы, а кто нет. Шахматист отметил, что по этим вопросам он уже неоднократно встречался с различными функционерами ЕС.

Гроссмейстерский трюк

Европейское законодательство требует от лиц, взаимодействующих по таким вопросам с Европарламентом, обязательной регистрации в реестре лоббистов, говорит профессор ВШЭ Марат Баширов, специалист по международным санкциям. Так что появление фамилии Каспарова в реестре лоббистов он считает скорее вынужденной мерой.

«Страны ЕС накладывают санкции только единогласным решением. Если одна страна не согласна, решения не будет, — объясняет эксперт. — Поэтому на первый план выходят фактологическое обоснование санкций, подготовка и аналитика. Работают целые команды, которые изучают, например, сектор экономики России, в котором действует потенциально подсанкционная фирма, и прогнозируют последствия для экономики Евросоюза».

По его мнению, Каспаров может выступать в качестве одного из таких экспертов.

«Среднестатистический евробюрократ из Брюсселя плохо представляет, как устроена экономика РФ. Он не отличает, условно, господина Мордашова от господина Дерипаски и не знает, какими металлургическими предприятиями они владеют. И этот бюрократ приглашает эксперта по России, который ему письменно всё объяснит, — говорит Баширов. — Одно дело, если такая справка подписана каким-то неизвестным экспертом по России, и совершенно другое, когда подпись принадлежит гроссмейстеру с мировым именем Гарри Каспарову».

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Заказная партия

Правда, уровень экспертизы Каспарова по России спорный, продолжает Баширов. Во-первых, он уехал из России больше десяти лет назад. Во-вторых, у него нет профильного образования и опыта работы.

«Каспаров кто угодно — шахматист, автор лекций, но он не экономист, — отмечает профессор ВШЭ. — В этой области он не эксперт: он не знает, как работает российская экономика».

Поэтому, заключает Баширов в беседе с RT, степень влияния Каспарова на санкционную политику Евросоюза как была минимальной, так и останется таковой даже после регистрации в реестре лоббистов.

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«Каспаров несамостоятелен: он реализует тот курс, который ему задали его кураторы из США и на который они ему выделили деньги, — уверен собеседник RT. — Даже если он выдвинет какое-то своё предложение, оно едва ли пройдёт все регуляторные фильтры. Ведь от всех предложений по санкциям в отношении российских компаний и физлиц реализуется только 7—8%».

В июле RT рассказывал, как Гарри Каспаров получил грант на $644 тыс. для «защиты американской демократии» для своего фонда Renew Democracy Initiative (RDI). По теории Каспарова, демократической власти в Штатах угрожают иностранное влияние и демагогия. При ближайшем рассмотрении выяснилось, что общественно полезной деятельностью RDI не занят, а суммы, полученные от доноров, тратятся в основном на покрытие нужд руководства и на зарплаты.

«По сути, Каспаров сам занимается тем, от чего собирается спасать американскую демократию, — демагогией, — отмечает политический эксперт Владимир Джаралла. — Очевидно, что единственный смысл существования его фонда — это обеспечение материального благосостояния самого Каспарова».

По словам Джараллы, Каспаров борется за американские гранты и «успешно собирает деньги и с демократов, и с республиканцев».

«Он почувствовал, куда дует политический ветер, и создал фонд, чтобы получить политические очки и подзаработать», — заключает эксперт.

Русскоязычная оппозиция в изгнании находится в постоянной борьбе за гранты, отмечает юрист, специалист по оппозиционным движениям Илья Ремесло. Он называет происходящее «видовой борьбой» и говорит, что это касается как правозащитников вроде Владимира Осечкина****, который конкурирует с изданием «Проект»*****, так и крупных объединений вроде ФБК******, где разногласия распирают организацию изнутри — как это было в конфликте «топ-менеджеров» фонда Леонида Волкова*******, Марии Певчих******** и Любови Соболь*********.

«У них много противоречий, там все сами по себе. Сейчас у них перманентный конфликт, — рассказал Ремесло в беседе с RT. — Они находятся на общем финансировании. Там и людям Ходорковского********** что-то перепадает, и какие-то фонды идут навальнистам. Даже методички одни».

3 октября на Каспарова составили протокол за неуказание статуса иноагента под своими публичными письменными сообщениями, писал RT.

* Включён в реестр физлиц, выполняющих функции иностранного агента, по решению Минюста России от 20.05.2022.



** Включён в реестр иностранных агентов решением Минюста РФ от 02.09.2022.

*** Включён в реестр физлиц, выполняющих функции иностранного агента, по решению Минюста России от 10.02.2023.



**** Признан иностранным агентом решением Минюста РФ от 20.01.2023.

***** «Проект медиа» (Project Media, Inc.) — организация, деятельность которой признана нежелательной на территории РФ по решению Генеральной прокуратуры от 15.07.2021.

****** Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) включён в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента, по решению Министерства юстиции РФ от 09.10.2019. Организация признана экстремистской, её деятельность запрещена на территории России по решению Мосгорсуда от 09.06.2021.

******* Включён в реестр физлиц, выполняющих функции иностранного агента, по решению Минюста России от 22.04.2022.

******** Внесена в реестр физлиц-иноагентов по решению Министерства юстиции РФ от 05.05.2023.

********* Включена в реестр физлиц, выполняющих функции иностранного агента, по решению Минюста России от 22.07.2022.

********** Включён в реестр физлиц, выполняющих функции иностранного агента, по решению Минюста России от 20.05.2022.